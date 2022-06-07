انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل هامة ومفاجئة عن إمكانية موظفي القطاع العام بمزاولة الأعمال التجارية أو بالقطاع الخاص!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية السعودية، بالؤد على استفسار لاحد الاشخاص قال فيه "هل يُسمح لموظفي القطاع العام بمزاولة الأعمال التجارية أو العمل بالقطاع الخاص؟".

واجاب الوزارة، أنه غير مسموح لكل موظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت أنه جرى إطلاق خدمة "استعراض/ تحديث بيانات العامل"، على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.