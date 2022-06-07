نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات التأمينات الاجتماعية الجديدة وكيفية التقديم على طلب إعفاء غرامات التأخير في المقال التالي
عمر شويل - جدة مميزات التأمينات الاجتماعية الجديدة وكيفية التقديم على طلب إعفاء غرامات التأخير، إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي إحدى المؤسسات الحكومية التي تعمل على توفير الكثير من الخدمات للمواطن السعودي، ويتساءل الكثيرون حول طريقة التقديم على طلب إعفاء غرامات التأخير، وكذلك يتم الاستفسار عن المدة المحددة للاشتراك، وعملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية على تقديم عدد من المميزات الجديدة والتي سوف نتعرف عليها خلال هذا الموضوع.
مميزات التأمينات الاجتماعية الجديدة:
تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من المميزات الجديدة حرصا منها على مساعدة المواطن السعودي وتقديم أفضل خدمة له، وهذا سعيا منها لتوفير الوقت والجهد للمواطن، ومن تلك الخدمات ما يلي:
- لقد تم توفير خدمة الاستفسار عن تعريف المعاش من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- أيضا تستطيع الآن متابعة الطلبات إلكترونياً، وكذلك يمكنك حجز موعد من خلاله.
- كما تم توفير خدمة طلب الحصول على الزيارة الافتراضية.
- كذلك يمكنك التقديم على معاش التقاعد المبكر.
- وتستطيع الاستفسار من خلال التحدث مع خدمة العملاء الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- في النهاية تستطيع الاستعلام عن عدد من المعاملات بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني.
طريقة التقديم على طلب إعفاء غرامات التأخير:
هناك عدد من الخطوات التي عليك اتباعها للقيام بالتقديم على طلب إعفاء غرامات التأخير من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات هي:
- بادئ ذي بدء قم بالدخول أولاً إلى موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي في المملكة.
- ثانياً عليك القيام باختيار زر “الأعمال” من الصفحة الرئيسية.
- ثالثاً عليك القيام بتسجيل الدخول في المؤسسة التي تريد الدخول إليها.
- رابعاً قم بالضغط على أيقونة “الإعفاء” من غرامات التأخير التي تظهر أمامك.
- خامساً ادخل كافة المعلومات التي يتم طلبها منك بشكل سليم وبكل دقة لأن أي خطأ يتم أثناء التسجيل يمنعك من الحصول على الدعم.
- سادساً انقر على زر موافق بعد قراءة كافة الشروط والأحكام.
- سابعاً يجب إرسال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.
- في النهاية عليك القيام بتحديد أيقونة “تقديم طلب”.
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