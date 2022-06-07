نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعي السعودي بتوفير تمويل يحمل اسم تمويل آهل تصل قيمته إلى ٦٠ ألف ريال سعودي وذلك لمساعدة الأسر والمواطنين أصحاب الدخل المنخفض على مواجهة الحياة ومتطلباتها وحرص بنك التنمية السعودي على أن يكون التمويل بدون فوائد على الإطلاق. مزايا الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعي يتميز التمويل بعدة مزايا أهمها: قيمة التمويل يمكن أن تصل إلى ٦٠ ألف ريال سعودي.

يتم الحصول على قيمة التمويل من بنك التنمية الاجتماعية السعودية دون وجود أي فوائد على قيمة التمويل الأساسية.

قرض٦٠ ألف ريال سعودي أو قرض الأهل يمكن أن تصل مدة سدادها إلى ٥ سنوات متتالية .

القرض متاح للسيدات المطلقات وأيضا الأرامل وحتى السيدات الحوامل وأيضا السيدات الذي لا يتوفر لهم أي فرصة للعمل (عاطلين ).

التمويل متاح للموظفين سواء قطاع خاص أو قطاع عام بشرط أن يكون القطاع أي كأنه نوعه داخل حدود المملكة العربية السعودية.

جميع الأمور المتعلقة بالقرض تتم وفقا لقواعد الدين الإسلامي.

التمويل به شق ربحي والحاصل على التمويل ليس عليه دفعة أي مبالغ مالية من أجل الحصول على قيمة هذه الأرباح مهما وصلت. شروط الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية يشترط أن يكون الراغب في الحصول على هذا التمويل سعودي الجنسية والنشأة وفى نفس الوقت أن يكون مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترك ألا يقل الدخل الشهري للراغب بالحصول على الطلب عن ٣٠٠٠ ألف ريال سعودي.

ألا يقل سن الشخص المتقدم بالطلب عن ٢١ سنة وفي نفس الوقت ألا يزيد عن ٧٠ سنة.

إمداد البنك بجميع الأوراق والمستندات التي يرغب في الحصول عليها والتي يشترط بها أن تكون صحيحة وسليمة وأيضا سارية المفعول وفي حالة وجود أي ورقة منتهية الصلاحية فإن إمداد العميل بالقرض يتوقف إلى حين يتم تجديد الأوراق وتصبح سارية المفعول.

في حالة كان الشخص الذي يريد الحصول على قيمة هذا التمويل مغترب مقيم داخل السعودية يشترط أن يقوم الكفيل بمنحه الموافقة.

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