انت الان تتابع خبر السعودية تصدم المقيمين وتعلن عن غرامة جديدة وصارمة عند عدم تجديد الاقامة والإبعاد عند تكرار المخالفة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الجوازات السعودية عن غرامة عدم تجديد الاقامة للأشخاص المقيمين من الفئات المستهدفة، كما اعلنت أن الغرامة المالية التي قررها قانون هي في المرة الأولى وأما عند تكرار المخالفة فسوف يتم يتم الإبعاد لمرتكبها.

وشددت الجوازات على ضرورة الالتزام بأمر تجديد الهوية وذلك من اجل منع تعرض صاحبها لأي مسائلة قانونية، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات التي اعلن عنها من قبل الجوازات وهي تجديد هوية مقيم قبل 3 أيام من تاريخ انتهائها.

غرامة عدم تجديد الاقامة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قيمة الغرامة المالية التي تقع على المخالفين من الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتأتي تلك المخالفات بخصوص عدم تجديد هوية مقيم قبل موعد انتهائها بثلاثة أيام، حيث أوضحت الجوازات أن على المقيمين على الاراضي السعودية تجديد الإقامة مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الصادرة بخصوص هذا الشأن منعاً للتعرض للمسائلة القانونية، والتي تصل إلى حد الإبعاد ودفع الغرامة المالية التي وضعتها الحكومة السعودية.

حيث قررت أن غرامة عدم تجديد هوية مقيم في المرة الأولى قدرها حوالي 500 ريال سعودي، وقيمتها في حال تكرارها للمرة الثانية تصل إلى حوالي 1000 ريال سعودي، بينما جاء القرار بالمخالفة للمرة الثالثة بحد الإبعاد للشخص المخالف عن البلاد، كما أعلنت الجوازات أيضاً أن يمكن للشخص أن يتأكد من سريان هوية مقيم أو تجديدها أيضاً من خلال منصة الخدمات الالكترونية أبشر التابع لوزارة الداخلية عبر بوابة مقيم.