نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حملات الحج على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة التسجيل في حملات الحج لعامنا الجاري 1443هـ – 2022م، حيث قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن كيفية التسجيل في الحج بعد أن أعلنت عن فتح باب التسجيل وفقًا للشروط الجديدة التي أقرّتها، حيث يمكن لجميع المسلمين أداء فريضة الحج من داخل وخارج المملكة وهي فريضة من فرائض الله -سبحانه وتعالى- وسنقوم بتوضيح الخطوات والشروط اللازمة والإجراءات الاحترازية المفروضة على الحاج بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

طريقة التسجيل في حملات الحج 1443هـ – 2022م

تتمثل خطوات التسجيل في حملات الحج 1443هـ في كل مما يلي:-

قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية الإلكتروني من خلال رابط الموقع الخاص به. https://www.haj.gov.sa/

تسجل الحجاج من داخل المملكة

بعد ذلك يجب قراءة كل الشروط والأحكام الخاصة بالموقع والموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع وقم بالنقر على أيقونة “موافق”.

يبدأ الشخص المتقدم على الحج بكتابة كل المعلومات والبيانات الخاصة به على الموقع والتي تتمثل في رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي.

يقوم الموقع بإرسال كود تحقق إلى رقم الهاتف للتأكد من الهاتف ساري قم بكتابته في الخانة المخصصة له على الموقع لإتمام التسجيل.

كتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية بالنسبة إلى المواطن السعودي ورقم الإقامة بالنسبة للمواطنين الأجانب المقيمين داخل المملكة.

يحدد المتقدم يوم النفرة والتي تكون إما يوم الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ويقوم بعد ذلك بسداد الفاتورة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

شروط الحج للمقيمين في السعودية 1443هـ