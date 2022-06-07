نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في إنتداب الحج وموعد الصرف والتخصصات المطلوبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة السعودية ،بالإعلان عن إنتداب الحج لعام 1443، وذلك في وزارة الصحة السعودية ،وقد تم التوضيح بأنه سوف يتم الإستعانة بالكوادر الصحية ،وذلك للإنتداب ،والعمل أثناء فترة موسم الحج لعام 1443،وأعلنت أنه سوف يتم صرف مبلغ إنتداب وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح موعد صرف إنتداب الحج ،وأيضا خطوات إستخراج إستمارة الحج الإلكترونية لعام 1443.

إنتداب الحج وزارة الصحة السعودية لعام 1443

تعمل الحكومة السعودية علي توفير التأمين اللازم للقادمين إلي المملكة العربية السعودية ،لكافة المواسم داخل المملكة ،بالإضافة إلي أن وزارة الصحة السعودية تسعي في تأمين موسم الحج لعام 1443 ،فإنها قامت جميع الإجراءات الصحية ،من أجل حماية حجاج بيت الله الحرام ،ولذلك فإنه سوف يتم إنتداب الحج في وزارة الصحة ،وهو يعد تكليف الحج لعام 1443.

الموعد المحدد لصرف أنتداب الحج لعام 1443

حتي الآن لم يتم تحديد موعد صرف إنتداب الحج بشكل رسمي ،من قبل وزارة الصحة ،عن الميعاد المحدد لصرف راتب أنتداب موسم الحج 1443 ،بالإضافة إلي أن مكافأة الإنتداب تصرف لجميع المواظفين ،الذين تم إنتدابهم في موسم الحج ،بقيمة تصل إلي 82% ،من الراتب للمستحقين ،وعند تحديد موعد الصرف ،سوف يتم الحصول علي جميع المكافآت ،وفي حالة إذا كان موعد صرف المكافأة ،في يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية ،سوف يتم توضيح هذا الأمر من قبل وزارة الصحة السعودية ،وسيتم تأخير موعد صرف المكافأة يوما ،أو تقديمة يوما.

الشروط والضوابط الواجب توافرها لإنتداب الحج 1443

قامت وزارة الصحة السعودية ،بوضع عدة ضوابط ،وشروط ،يجب توافرها في المواطنين الذين يرغبوا في الإنتداب في موسم الحج 1443 ،وهذه الشروط هي:

وضعت وزارة الصحة السعودية بعض الوظائف ،التي يجب أن تكون ضمن إختصاصات المقدم.

يشرط أن تكون كافة الوثائق ،والمستندات المقدمة سارية المفعول.

لابد من الحصول علي إذن عمل من صاحب العمل.

التخصصات المطلوبة في إنتداب الحج لعام 1443

قد أشارت وزارة الصحة السعودية عن التخصصات المطلوبة ،في إنتداب موسم الحج لعام 1443 ،وهذه التخصصات تتمثل في:

تخصص في العلاج النفسي.

إيضا مطلوب أخصائى عناية مركزة.

طبيب مختص بالعناية المركزة.

أخصائى تمريض للعناية المركزة.

مطلوب طبيب مقيم.

مطلوب طبيب أول للعمل بوحدة العناية المركزة.

الخطوات المتبعة لتسجيل موظف في إنتداب الحج 1443

لكي يتم تسجيل الموظف في إنتداب الحج لعام 1443 ،لابد من أتباع خطوات وضعتها وزارة الصحة السعودية ،وهذه الخطوات هي: