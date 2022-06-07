نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي رسوم تجديد الإقامة 2022 في السعودية وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي رسوم تجديد الإقامة 2022 وطريقة سدادها، تعتبر من أهم الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية، حتي يتمكنوا من معرفة الرسوم المطلوب سدادها حتي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين. لكي يتم تجنب التعرض لأي من المشاكل مع القوات الأمنية داخل المملكة، لذا فسوف نقدم لكم اليوم عبر هذا المقال جميع التفاصيل المعلومات التي تخص تجديد الإقامة وكذلك أيضاً الرسوم المطلوبة، وأيضاً طريقة السداد.

ماهي رسوم تجديد الإقامة 2021

فقد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتحديد الرسوم التي تخص تجديد الإقامة داخل المملكة لعام 2021 كما يلي:

رسوم التجديد بالنسبة للوافدين تقدر ب600 ريال سعودي سنوياً.

وكذلك رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية تقدر ب600 ريال سعودي سنوياً.

كما أن رسـوم تجديد الإقامة بالنسبة للعامل العادي: 650 ريال سعودي، ولكن في حالة أن كانت العمالة زائدة عن عدد العمالة السعودية فعندها ستكون قيمتها 1350 ريال سعودي سنوياً.

وكذلك رسوم التجديد للتابعين للوافدين والتي لا تزي أعمارهم عن 20 سنة هي 500 ريال سعودي للعام.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بالتوفير لجميع المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، إمكانية معرفة قيمة رسوم المرافقين وكذلك التابعين الذي يجب سدادها عند تجديد الإقامة التي تم انتهاؤها. كما يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، من خلال القيام بمجموعة من الخطوات. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي :

أولا يجب الدخول إلى موقع أبشر الإلكترونية

ثم النقر على قسم المقيمين.

وبعدها الدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم الضغط على كلمة المزيد الموجودة في اسفل قسم الجوازات.

وبعدها الضغط على خدمات التابعين.

وبعد الدخول على خدمات التابعين، سوف يظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالإقامة، ومنها رسوم المرافقين المطلوب سدادها حتي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين ومن الجدير بالذكر إنه يمكنك أيضا من خلال منصة أبشر أن تقوم بمعرفة خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة والرسوم المطلوبة

الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة

لقد قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم تجديد الإقامة، وأهم هذه الشروط :

أولا أن يكون الشخص المقيم يتواجد في داخل أراضي المملكة.

أن يقوم بسداد كافة الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة.

ويجب أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية.

و أن يمتلك تأمين طبي ساري العمل.

وينبغي ألا يكون المقيم من ضمن القائمة الأمنية أو قائمة المغيبين عن العمل.

ويجب أن لا يكون لديه ابن عمره أكثر من 18 عامًا و مقيم بداخل المملكة.

ويجب تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة على المقيم. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة تعرف على الطريقة والرسوم المطلوبة والشروط.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة 2022

وبعد أن انتهينا من معرفة رسوم تجديد الإقامة، يجب على المقيم أو صاحب العمل أو المنزل، القيام بسداد القيمة المطلوبة منه بالكامل، حتي يتم تجديد الإقامة وكذلك تستطيع السداد بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلي الذهاب إلى أي من مكاتب وزارة الداخلية أو وزارة الموارد البشرية، حيث يستطيع السداد الإلكتروني، وكذلك يستطيع السداد من خلال جميع البنوك السعودية التي توفر خدمات السداد الإلكتروني ومنها مصرف الراجحي كما يمكنك معرفة أيضاً خدمة إعفاء من بنك الراجحي وأهم الخطوات المطلوبة

غرامة التأخير في تجديد الإقامة بالمملكة

حيث إنه ينبغي على المقيم داخل المملكة العربية السعودية من الحرص على تجديد الإقامة خلال الفترة المحددة. كما أن الفترة المسموح بها لتجديد الإقامة كما حددتها الحكومة داخل المملكة هي 90 يوما. وتم تحديد غرامة مالية على من يتأخر في التجديد ويمكننا عرضها كما يلي:

في حالة التأخر للمرة الأولي يتم فرض 500 ريال سعودي غرامة

وكذلك عند التأخر للمرة الثانية تكون الغرامة الضعف أي 1000 ريال سعودي

وفي حالة المرة الثالثة يتم ترحيل الشخص خارح المملكة بشكل نهائي.

رسوم تجديد الإقامة وحاسبة رسوم المرافقين إلكترونيا

فمن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل على التطوير من الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين. ولذلك فقد قامت بتحويل جميع هذه الخدمات إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. كما إنه من بين هذه الخدمات هي حاسبة الرسوم الإلكترونية. فقط عليك الدخول على رابط حاسبة الرسوم ثم تحديد نوع الطلب. ثم عليك تحديد عدد المرافقين وكذلك المدة وكتابة تاريخ انتهاء الإقامة. ثم الضغط على احسب.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

كما وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط والرسوم المطلوبة لتجديد القامة حددت أيضاً بعض الفئات التي يتم إعفائها من سداد رسوم تجديد الإقامة. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي: