اتفرج : الكشف عن قصة 'جني' في السعودية يسكن هجرة 'كاف'.. وردة فعل صادمة لشخص رآه على شكل سلحفاة بحجم شاحنة! (فيديو)

ووضح أبوشامة، في مقطع فيديو:"جني كاف يسكن هجرة تراها الناس على عدة أشكال سواء حرمة أو رجل، ويروه رجل يمشي على الطريق وعندما وقف له أحد المارة لم يجد شيئا".

ونوه:"أحد الأشخاص رأى الجني عبارة عن سلحفاة وسط الطريق بحجم شاحنة، وأغمض عينيه ولم يجد سلحفاة ومركبته استكملت طريقها".

واشار:"هناك ناس يرون الجني بالليل وآخرون يرونه بالنهار، فواحد يقول حملنا أغنام من طريف اشتريناها وسيتجه بها إلى القريات وهو في طريقه للقريات "غرزت" سيارته فقال حولوا الغنم وعلى ما تطلعون السيارة ودي أحوش الغنم على دربكم وقال لهم إن طولتم علي تلاقيني عند فلان".

وانهى قائلا : وأنا وجهي على الغنم وعلى جهة كاف مغرب تغريب ،ويقول تغافلت فوجدت حماراً لم يدري من أين جاء وقال أطلع على الحمار وأركب عليه وأحوش الغنم".

وتابع:"الغنم ماشية والشمس غابت وأنا راكب على حماري ويقول اليوم اللي بحرت وجدت نفسي أمشي على رجلي لا في حمار ولا في شيء، وجسمي قشعر".

وبين:" حكى لرجل وأخبره بأن الحمار هو جني كاف واللي ركب عليه هو جني كاف ويظهر على شكل رجل أو امرأة أو حمار".