انت الان تتابع خبر السعودية تكشف تفاصيل جديدة ومفاجئة عن أحقية المدرسة في منع الطالب من حضور الاختبارات إذا لم يسدد الرسوم .. هل يحرم من الحضور؟والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت جمعية حماية المستهلك، بالرد على سؤال هام يتحدث عن هل يحق للمدارس منع الطالب من حضور الدراسة أو الاختبارات بسبب التعثر في سداد الرسوم.

وقالت الجمعية أنه بناء على القرار 361492938، بتاريخ 2/8/1436هـ، فإنه لا يحق لأي مدرسة أهلية منع الطلاب من حضور الدراسة أو الخضوع للاختبارات، في حال لم يستطع ولي الأمر عن السداد.

وكشفت أنه في حال تعثر السداد يحق للمدرسة حجز شهادات الطالب إلى أن تتم المصالحة، موضحة أنه في حال تم رصد أي مخالفة أو شكاوى، يتعين على ولي الأمر التقدم بشكوى لدى وزارة التعليم.