نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقف صرف تعويض ساند نهائيًا من التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد وقف صرف تعويض ساند من التساؤلات التي تنتشر خلال الفترة السابقة بكثرة، وفي هذا السياق قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد إيقاف صرف تعويضات برنامج ساند للعاطلين عن العمل بشكل نهائي، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني موعد الإيقاف والشروط اللازم توافرها للاستفادة من برنامج ساند.
موعد وقف صرف تعويض ساند
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يتم وقف صرف دعم برنامج ساند للمستفيدين لمدة سنة كاملة متصلة أو منفصلة.
كما أعلنت المؤسسة أنه يتم احتساب مدة الدعم في ساند للهيئات المتضررة من جراء أزمة انتشار فيروس كورونا خلال عامين متصلين.
شروط الاستفادة من برنامج ساند
كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقًا الشروط اللازم توافرها في الأشخاص العاطلين عن العمل والراغبين في الاستفادة من دعم برنامج ساند المالي، والتي تتمثل فيما يلي:-
- يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسبة السعودية، وأن يكون مقيم داخل أراضي المملكة.
- الحد الأقصى لعمر المتقدم للاستفادة من دعم برنامج ساند هو 60 عام.
- كما يشترط أن يكون المتقدم عاطل عن العمل لظروف خارجة عن إرادته وليس برغبته.
- كما يجب أن يكون المتقدم قد تخطى مدة العمل المنصوص عليها في قانون العمل السعودي في أي من الهيئات السعودية الحكومية أو الخاصة.
- يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة تسمح له بالعمل.
- كما يشترط ألا يكون لديه أي أنشطة أو أعمال خاصة تدر له عائد مادي.
- وأخيرًا يجب أن يلتزم المتقدم بكافة الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية والموارد البشرية.
خطوات التسجيل في برنامج ساند
يستطيع المواطن السعودي التسجيل في ساند للحصول على دعم العاطلين عن العمل بإتباع تلك الخطوات:-
- أولاً، يتم الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ثم يتم النقر على “خدمة العملاء للتأمين”.
- من ثم يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الدخول الموجودة باللون الأخضر أعلى الجهة اليسرى من الصفحة.
- من ثم يتم النقر على “نوع الحساب الشخصي”، ثم إدخال رمز التحقق المرئي، كلمة المرور، رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة.
- بعد ذلك يتم النقر على “تسجيل الدخول”.
- يتلقى المتقدم رسالة نصية من البرنامج تفيد إذا كان يستحق الدعم المالي من عدمه.
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