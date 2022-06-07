نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مؤسسة من وزارة التجارة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البنية الرقمية روح العصر القادم في كافة أنحاء العالم ، وهي الاساس الذي تبني عليه معظم استراتيجيات الدول ، ولا يخفي علي أحد ان المملكة العربية السعودية صاحبة سبق في مجال التحول الرقمي من آواخر القرن الماضي ولازالت ، وتحقق المملكة يوم بعد يوم تقدم كبير في تطوير كافة الخدمات الحكومية وتحديثها علي مدار الساعة لتلبية ومواكبة متطلبات العصر ، ووزارة التجارة هي زراع الحكومات الاقتصادي ، ومنه يتم ادارة المؤسسات والهيئات علي مستوي الدول ، ومدار حديثنا اليوم عن احدي خدمات وزارة التجارة وهي استعلام عن مؤسسة من وزارة التجارة السعودية ، فتابعوا خطوات الاستعلام عبر فقرات مقالنا التالية.

استعلام عن مؤسسة من وزارة التجارة السعودية

تقدم وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الخدمات الرقمية عبر رابط موقعها الرسمي ، ومن ضمنها الاستعلام عن المؤسسات :

من خلال صفحة الخدمات علي موقع وزارة التجارة يمكن اختيار خدمة الاستعلام عن مؤسسة بالاسم وبياناتها.

تتميز الخدمة بالمجانية مع سهولة الخطوات وتوفير الوقت.

يمكن أجراء الاستعلام في أي وقت من أي مكان.

كذلك يمكنك أجراء عملية شطب السجل التجاري عبر موقع الوزارة بالخطوات كما نعرضها علي موقعنا.

البحث عن المؤسسة بالاسم في السعودية

المؤسسة هي كل كيان تجاري له سجل تجاري ، ويتم الاستعلام عنه بالخطوات التالية :

ندخل علي رابط موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني mc.gov.sa. من أعلي الصفحة نجد قائمة الخدمات الإلكترونية ، نضغط عليها. سيتم نقلك لصفحة جديدة منها نختار خدمة الاستعلام عن اسم تجاري. ستظهر لك خانتين : الأولي وصف الخدمة ومنها نتعرف علي بيانات المؤسسة وحالة النشاط. الثانية الدخول علي الخدمة ومنها نجري عملية الاستعلام. نتابع بالضغط علي الدخول للخدمة ونكتب اسم الكيان أو المؤسسة. نختار بحث مطابق أو تقريبي ونضغط بحث. تظهر لك كافة النشاطات المطابقة لبحثك لتختار المراد منهم. ستظهر لك بيانات الحالة نشط أو لا ، والعنوان ورقم السجل التجاري ، وتاريخ انتهاء الصلاحية. كذلك يمكن الاستعلام عن طريق رقم السجل التجاري لنتائج بحث أدق.

وبالتكامل مع نظام النفاذ الوطني الموحد تتيح وزارة التجارة الاستعلام عبر تسجيل دخول حسابك للنفاذ واجراء عملية الاستعلام كما بالخطوات السابقة.