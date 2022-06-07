نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في ساند وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في ساند والتي قد أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق سهلة وبسيطة للغاية، حيث يقوم المتقدم الراغب في الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج بالدخول إلى موقع المؤسسة وإتباع بعض الخطوات التي نوضحها في محتوى المقال لمتابعي موقع ثقفني، كما نوضح الشروط اللازم توافرها من أجل استحقاق الدعم.

برنامج ساند

برنامج ساند هو أحد البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدعم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

حيث أنه عبارة عن منح دعم مادي للعاطلين عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم، إلا أنه يتم ذلك وفق شروط وضوابط معينة يجب توافرها في المستفيد.

مع العلم أنه في حالة استمرار حصول المستفيد على دعم ساند لمدة 12 شهر متصلين أو متقطعين، يتم إيقاف صرف الدعم نهائيًا عنه.

خطوات التسجيل في ساند

يقوم المواطن السعودي بالتقديم في برنامج ساند للاستفادة من دعم التعطل عن العمل من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً، يتم التوجه مباشرة إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم يقوم المستخدم باختيار أيقونة “بوابة خدمة العملاء للتأمين”. بعدها يتم النقر على “تسجيل الدخول” الظاهرة أعلى الصفحة باللون الأخضر. من ثم يتم الضغط على أيقونة “نوع الحساب الشخصي”. حيث يقوم المتقدم بعدها بإدخال البيانات الخاصة به التي تتمثل في رقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة، كلمة المرور، وإدخال رمز التحقق المرئي، ثم النقر على “تسجيل الدخول”. من جانبه يقوم البرنامج بفحص الطلب المقدم ومراجعته، وإرسال رسالة نصية للمتقدم تفيد بقبول طلبه من عدمه.

شروط استحقاق دعم برنامج ساند

أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم الذي يرغب في الاستفادة من دعم برنامج ساند للتعطل عن العمل، والتي تشمل ما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجاوز عمره 60 عام.

يشترط أن يكون مقيم في السعودية بصفة دائمة وألا يكون أقام خارجها لمدة تزيد عن 90 يوم في الفترة الأخيرة.

كما يجب أن يكون المتقدم عاطل عن العمل لظروف قهرية وليس بإرادته.

كما يشترط أن يكون يتمتع بصحة جيدة تمكنه من العمل وإنجاز المهام وألا يكون يعاني من أي إعاقة بدنية.

ألا يمتلك سجل تجاري، ولا يمتلك أي عمل خاص.

بذلك نكون انتهينا من تقديم خطوات التسجيل في ساند وشروط الأهلية في استحقاق الدعم، حيث أن ساند هو برنامج يقدم دعم مادي للعاطلين عن العمل لظروف قهرية.