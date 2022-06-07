'أخيرا' السعودية تكشف السبب الحقيقي لإزالة الأحياء العشوائية .. وهذه الطريقة الوحيدة لمعرفة المناطق الجديدة التي ستشملها أعمال الهدد!

ووضح البقمي لقناة السعودية بانه ستتم معالجة الأحياء العشوائية وسوف نواجه أصعب التحديات حول العالم وذلك بسبب وجود ظواهر سلبية انتشرت داخل الإحياء.

وتابع أيضا ” أن الهدف من هذا القرار خدمة الإنسان وحمايته في هذه المنطقة وذلك من أجل تطوير الخدمات في المنطقة سواء كانت بنية أو تحتية أو خدمات صحية وتحسين جودة الحياة وفق النظام المملكة السعودية.

كيف اعرف ان بيتي عليه إزالة

العديد من المواطنين يتساءلون عن كيف اعرف ان بيتي عليه إزالة ؟، حيث وفرت أمانة محافظة جدة رابط الاستعلام عن إزالة الأحياء العشوائية في جدة خطة كاملة ومدروسة وفيها كل التفاصيل ، ومن خلال الرابط يمكن لأي مواطن سعودي الاستعلام عن طريقة بوابة عملاء الأمانة.

ما هي أسباب إزالة الأحياء العشوائية في جدة؟

كما ذكرنا سابقا عن المواطنين الذين يتساءلون عن كيف اعرف ان بيتي عليه إزالة ومن هنا سوف نذكر الأسباب الأساسية من أجل إزالة البيوت في جدة هي كالتالي:

التخلص من المباني الركيكة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطر كبير على القاطنين في الأحياء العشوائية.

العمل على تقليل المساكن العشوائية والشعبية في المنقطة التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة والصحة والسلامة.

المساكن الشعبية مناطق آيلة للسقوط في أي لحظة ناهيك عن المشاكل الصحية والبيئة كما أنها مناطق لا تليق بالسياحة ولا ترقى لحضارة مدينة جدة.

العمل على إعادة تنظيم الأحياء العشوائية التي تفتقر إلى السلامة الصحية.

تنفيذ مشاريع البناء وتنفيذ مشاريع الشوارع والمرافق العامة وتسهيل حركة وصول الخدمات إلى تلك المناطق المهمشة.

العمل على تحسين مستوى الخدمات وتحسين رضا المستفيدين من أبناء مدينة جدة.

تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة إلى الأحياء.

الارتقاء بالخدمات والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة التي تضر بمصلحة الدولة.

تعزيز الرقابة على الخدمات والمرافق المقدمة إلى هذه الأحياء

ما هي ألية التعويضات للعقارات العشوائية؟

وضعت الوزارة طريقة سوف يتم فيها تعويض جميع العقارات العشوائية والتي جاءت كالتالي وهي: