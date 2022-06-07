نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقترض سلفة 5000 ريال لسداد ديونك واشترى احتياجاتك بدون الاحتياج لطلب مساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة تغنيك عن طلب مساعدة مالية من اى شخص فقد تغنيك عن الاحتياج وتقرضك 5000 ريال لسداد دين عاجل او لشراء بعض احتياجاتك العاجلة ولم تتوفر لك مبالغ مالية من راتبك، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على سلفة واهم مزاياها وكيفية الحصول على سلفة، حيث ان سلفة مالية نقدية تصرف للظروف المالية والاحتياج السريع وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات بسلفة عاجلة عند الطلب، ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك قبل الشهر الكريم بعد غلاء الأسعار والراتب لايكفي. الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة من منصة سلفة: يشترط ان يكون طالب سلفة سعودي الجنسية ومكتمل الأهلية.

يشترط ان يتراوح عمر المتقدم بين 18 – 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

أن يكون راتب المتقدم بشكل شهري بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

من الضروري أن تكون فترة تعيين المتقدم بحد أدنى 3 شهور في القطاع الحكومي ولا تقل عن ذلك. أهم مزايا الحصول على سلفة: تمتاز سلفة بشروطها البسيطة والسهلة لمن يرغب في الحصول علي سلفة.

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

ميسرة ومرونة في فترة السداد.

بدون تحويل راتب وبفائدة لاتذكر. كيفية التسجيل للحصول على سلفة: ادخل على رابط منصة سلفة.

ثم القيام بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

الضغط على أيقونة طلب التمويل.

يقوم المتقدم بتحديد المبلغ المطلوب من الف الى 5 الاف ريال سعودي

بالإضافة إلى إمكانية تحديد كيفية السداد وعلى كم شهر يتم السداد واختيار مدة التقسيط.

ثم تقوم بادخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور في الاماكن المخصصة لها.

ثم عليك بادخال كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

ثم عليك بالضغط على اختيار ايقونة قبول الشروط والأحكام.

التأكد من مراجعة الطلب

الضغط على أيقونة الإرسال

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