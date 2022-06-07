نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب الان من بنك الراجحي قرض المتقاعدين حتى 2 مليون ريال وسداد علي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي قرض للمتقاعدين يصل الى 2 مليون ريال وبفترة سداد طويلة تصل الى 60 شهرا، ونوضح شروط القرض واهم مزاياه وكيفية التقديم على القرض بالخطوات، حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن قروض المتقاعدين من بنك الراجحي حيث أن بنك الراجحي يعتبر واحد من أهم المؤسسات المالية والبنوك في المملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين لتحقيق تقدم المملكة العربية السعودية والمساهمة في ازدهار اقتصادها منه يجعله يلتزم بعقد شراكات بناءة مع العملاء لتلبية احتياجاتهم في التمويل بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية للأفراد سواء كان تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات أو قروض المتقاعدين حيث أن قروض المتقاعدين تعتبر واحدة من أهم القروض التي يوفرها بنك الراجحي وتعمل على حل كثير من مشاكل أصحاب المعاشات. الشروط الواجب توافرها للحصول على قروض المتقاعدين من بنك الراجحي: يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس لا غير.

كما يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاماً.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم كامل الأهلية

قيمة الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي. اهم مزايا الحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي: لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

لا توجد رسوم للتكافل.

تتم الموافقة بسرعة على طلب التمويل لصرف المبلغ الذي يختاره العميل بعد تقديم طلب التمويل واستيفاء الشروط وتقديم الأوراق اللازمة لذلك.

وجود ربح سنوي

تتوافق أحكام الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز النظام بسداد قروض المتقاعدين علي 60 شهر.

يبدأ التمويل من 8 آلاف ريال سعودي بحد أدنى حتي مبلغ 2 مليون ريال سعودي بحد أقصى كيفية التقديم علي قروض المتقاعدين من بنك الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

الدخول إلى الصفحة الرئيسية

اختيار قروض المتقاعدين.

ضرورة إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية ورقم الهاتف والحساب البنكي والعنوان).

إدخال الرمز المرئي

التأكد من صحة كافة البيانات التي تم ادخها.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم عليك بتحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه ثم النقر على أيقونة التالي.

انتظر حتى يتم مراجعة الطلب ومراجعة كافة البيانات من قبل المصرف والموافقة على القرض وصرف المبلغ المطلوب.

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