انت الان تتابع خبر الداخلية السعودية تصدر تحذير هـام وعاجل سيتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لــ صاحب المخالفة المرورية في هذه الحالة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عقـب أيام من الكشف على تعديلها، أصدرت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه سوف يتم البدء في الحجز والتنفيذ المباشر على جميع أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية .

ويأتي ذلك وفقا للضوابط التي سوف يتم تنظيمها بين الجهات الرسمية، وأوضحت عن الشرط الذي سوف يتطلب فيه الحجز على أرصدة أصحاب المخالفات والغرامات المرورية وذلك لما حملته التعديلات الجديدة.

الحجز على أرصدة المخالفين

وأوضحت المرور أنه سيتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية في البنوك، وذلك في حال عدم سدادهم قيم الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة 15 يومًا، وبعد إستنفاذ المدة المقررة للاعتراض على المخالفة والمحددة بــ 30 يومًا دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف.

وفي حالة صدور حكم التعديل

وينطبق الأمر ذاته في حالة صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى، مدتها لا تتجاوز 90 يومًا، لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها وفقًا لنص المواد والتعديلات جديدة، لذا ناشدت قائدي المركبات من مختلف الفئات بضرورة الالتزام الإرشادات والتعليمات المرورية، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات المرورية للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

والمخالفات الغير مشمولة

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، الكشف عن لمخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها.