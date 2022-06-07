نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي ايفون 13 وتقسيط منتجات أبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي ايفون 13 تشمل مجموعة من الخصومات على عدد من إصدارات منتجات شركة أبل في المملكة العربية السعودية، فتوفر الشروط موبايلي ايفون 12 تقسيط والإصدارات التالية أيضًا ويمكن معرفة أجهزة موبايلي بالتقسيط بأسهل الوسائل التي قدمتها الشركة وهي عبر موقعها الإلكتروني، ولكن للاستفادة من عروض التقسيط لا بد من معرفة ما هي عروض موبايلي تقسيط ايفون الجديدة.

عروض موبايلي ايفون 13

أكدت الشركة على أن جهاز ايفون 13 متوفر لديها بمجموعة من الألوان فهناك اللون الأبيض لكافة الأحجام التي تبدأ من 128 جيجا بايت وحتى 512 جيجا بايت، كما وفرت الجهاز باللون الأحمر واللون الأسود واللون الأزرق لمحبيه.

وأشارت إلى أنه في ضوء عروض موبايلي ايفون 13 يمكن الحصول على باقة Apple Care والاستمتاع بها لمدة عامين كاملين، ويحصل المستفيد من العرض أيضًا على ضمان وحماية من كافة الأضرار لمدة عام وللتعرف على المزيد من التفاصيل يمكن اتباع التالي:

زيارة شركة موبايلي الموقع الإلكتروني الرسمي.

الدخول إلى الأجهزة الذكية.

اختيار منتجات أبل الجديدة.

ثم اختيار أيفون 13 للتعرف على المميزات.

تقسيط أجهزة ابل من موبايلي

قدمت الشركة جميع أجهزة أبل الجديدة من بينها تقديم تقسيط ايفون 13 برو ماكس والذي يبدأ سعره من 4929 ريال سعودي وهذا للنسخة الأقل كما أن هناك آيفون 13 برو فقط بألوان عديدة متوفر الآن بسعر يبدأ من 4649 ريال سعودي، ويختلف السعر بناءً على مساحة التخزين، وللحصول على تلك الأجهزة بنظام التقسيط يتعين أن يكون العميل مشترك في باقات الأجهزة المفوترة أو باقات مفوتر ومن شروطها: