نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط الأجهزة stc بدون تحويل راتب واستمارة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط الأجهزة stc بدون تحويل راتب هي عبارة عن عرض مخصص للعملاء فقط لدى الشركة والذين تتوافر بهم شروط تقسيط جوالات فقد استطاعت الشركة أن توفر عرض تقسيط ايفون 13 stc من أجل عملائها بعد نزوله إلى الأسواق في المملكة العربية السعودية، لهذا سنجيب على سؤال كيف اطلب جوال من stc لعملاء الشركة وكذلك أجدد عروض stc للأجهزة الذكية أقساط.

عروض تقسيط الأجهزة stc بدون تحويل راتب

تقدم الشركة مجموعة من العروض على الأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية وتوفر عرض تقسيط الأجهزة بدون تحويل الراتب بالاشتراك مع شركة كوارا وهي أحد أهم الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويل الشخصي الذي يسمح بتأهيل المواطنين للحصول على التمويل النقدي أو تقسيط المشتريات أيضًا.

وإلى جانب عروض تقسيط الأجهزة stc بدون تحويل راتب هناك أكثر من ميزة أخرى طورتها الشركة بالتعاون مع الاتصالات السعودية لتلبية احتياجات الجميع ومن بين مميزات تقسيط الأجهزة ما يلي:

لمواكبة احتياجات العملاء تقدم الشركتين التقسيط بدون الدفعة الأولى وبدون الكفيل.

كما أن عرض التقسيط مقدم بفترة سداد ثلاث سنوات بحد أقصى وكذلك متوافق مع الأحكام الإسلامية.

ويسأل الكثير من العملاء عن قيمة أقصى حد يمكن التقسيط به، وقد أكدت الشركة على أنها توفر التمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي لتقسيط المنتجات لدى الاتصالات السعودية.

ليس هناك رسوم إدارية مقابل الحصول على التمويل أو قبول الطلب.

استمارة تقسيط الأجهزة من stc السعودية

هناك استمارة إلكترونية يستخدمها العملاء من أجل تقديم طلب التمويل الذي يوفر فرصة التقسيط لدى الاتصالات السعودية، وللحصول على النموذج وتعبئته يتم اتباع الخطوات التالية:

يدخل العميل إلى رابط كوارا للتمويل وهي أحد خيارات شركة الاتصالات السعودية.

ثم يتابع كافة الشروط والأحكام ويتحقق من توافر شروط الاستحقاق والأهلية به.

بعدها يتم النقر على الاستمارة لتعبئتها بكافة البيانات المطلوبة.

على العميل بعد ذلك تقديم صورة من كشف الحساب البنكي وشهادة موثقة لإعطاء بيانات عن قيمة الراتب وأيضًا التاريخ الذي استطاع العميل دخول الوظيفة فيه، وشهادة لإثبات الهوية من المقيم ومن الوافد أيضًا.