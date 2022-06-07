نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 عبر المسار الالكتروني بوابة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تسجيل حجاج الداخل 1443 لمدة 9 أيام وزارة الحج والعمرة تعلن التفاصيل، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل ويستمر التسجيل خلال الأيام المقبلة لكل من يرغب في تأدية فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية.

رابط تسجيل حجاج الداخل 2022

حيث تم فتح باب بدء تسجيل حجاج الداخل 1443 يوم الخميس في الثاني من شهر يونيو 2022، الموافق للثالث من شهر ذو القعدة 1443 هـ.

فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن أنه بدايةً من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 عبر رابط المسار الالكتروني.

والموافق بالميلادي 4 من ذي القعدة 1443 سوف يتم استقبال طلبات التسجيل في الحج للسعوديين، ويستمر التسجيل لمدة تسعة أيام.

وزارة الحج والعمرة تحدد شروط فريضة الحج

في إطار الحديث عن بدء تسجيل حجاج الداخل 1443 لمدة 9 أيام وزارة الحج والعمرة تعلن التفاصيل وقد وضحت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها.

فلن يتم الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لتأدية فريضة الحج، أو لكل من يقيم إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية.

وعلى حسب ما قمت وزارة الحج والعمرة السعودية بتحديده؛ فلن يكون من حق أي فرد يحمل تأشيرة الزيارة أن يقوم بأداء فريضة الحج.

كما أنه لن يكون من حق الحاملين لتأشيرة الأعمال القيام بالتقدم من أجل الحصول على تصريح لتأدية مناسك الحج في العام الحالي.

الاستفسار عن تصاريح الحج عبر أبشر

حيث يمكنك الاستعلام عن تصريح الحج من خلال رقم الهوية عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

تختار أبشر الأفراد.

ثم تقوم بكتابة البيانات المطلوبة وهي كلمة السر والرمز المرئي.

بعدها تقوم بالنقر على كلمة الاستعلامات الالكترونية.

ثم تختار الجوازات.

ومن ثم تقوم بالضغط على زر الاستعلام لهذا العام وأحقية القيام بتأدية فريضة الحج.

بعد ذلك تقوم بكتابة كل البيانات من رقم الهوية ورمز التحقق على الهاتف.

ثم تقوم بالضغط على خانة عرض.

بعدها سوف يظهر لك كل حالات التصاريح المتعلقة بالحج وكافة المعلومات الخاصة به.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن بدء تدوين حجاج الداخل 1443 لمدة 9 أيام وزارة الحج والعمرة تعلن التفاصيل، وذكرنا لكم شروط وزارة الحج والعمرة، وطريقة الاستعلام عن تصاريح الحج عبر أبشر.