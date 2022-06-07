الموارد البشرية السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة تتعلق بموعـد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لهذا الشهر .. هل سيتم تأجيلها أم الغاءها؟!

ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي احد اهم الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية للعديد من الأسر الفقيرة والأشد احتياجا.

ووذلك لأجل ساعدتهم على عيش حياة كريمة وتوفير برامج تأهيلية لهم تمكنهم من الحصول على فرص عمل حقيقية والانتقال بهم من أسر مستهلكة فقط إلى أسر منتجة تستطيع توفير دخل خاص لها.

فتابعوا هذه السطور المقال للتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 وكيفية التسجيل فى موقع الضمان الاجتماعي للحاق بالمستفيدين والحصول على المعاش.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

كانت قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي على أن يكون فى بداية كل شهر ميلادي ولكن هذا الموعد غير محدد حيث أن في بعض الأحيان يتأخر إيداع معاش الضمان فى حسابات المستفيدين، وفيما يختص بشهر مايو فقد صرح الحساب الرسمي لسفير الضمان الاجتماعي أن موعد نزول المعاش لم يتم تحديده حتى الآن ومن المنتظر إيداعه خلال الأيام القادمة حتى نهاية الشهر، كما توفر الوزارة للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن نزول المعاش فى حساباتهم عبر الموقع إلكتروني لها برقم الهوية.

كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الإلكتروني.

اضغط على خيار “تسجيل مستخدم جديد”.

يطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية منها (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة المرور وتأكيدها – الرمز المرئي المتواجد فى المربع).

قم بالضغط على “تسجيل” ومن ثم يتم إرسال رسالة على الجوال بها رقم رمز التحقق.

قم بإدخال رقم التحقق فى الخانة الخاصة به، ثم يتم الضغط على “توثيق”.

يتم الدخول إلى الموقع مرة أخرى ويمكنك عمل تسجيل دخول ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات المطلوبة لتقديم الطلب عن طريق ملئ بيانات المتقدم الخاصة بالسكن والممتلكات وما إلى ذلك وبعد الانتهاء يتم الضغط على “حفظ البيانات” وبذلك تكون قد انتهينا من تقديم الطلب.