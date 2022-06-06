نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تقويم الأداء الوظيفي بوزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تقويم الأداء الوظيفي، حيث تقدم هذه المنصة خدمة تقويم الأداء الوظيفي لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية، التي من خلالها يمكن الحصول على كافة الحقائق والبيانات التي بدورها تساعد على تحليل وفهم الأداء الوظيفي لجميع الأدوار الوظيفية وتحديد المسلك المهني خلال مدّة زمنية محددة، علاوة علي ذلك بأنه عبر التسجيل في خدمة التقويم الوظيفي يتم تقدير مدى الكفاءة الفنية والعملية من أجل النهوض بالأعباء الخاصة بالمسؤوليات والواجبات التي ترتبط بالأدوار الوظيفية في الوقت الحاضر أو في زمن المستقبل، ويمكن أن يتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر موقع وزارة التعليم بالمملكة، لذا سوف نوفر لكم رابط منصة تقويم الأداء الوظيفي.

منصة تقويم الأداء الوظيفي

يمكن لجميع الأشخاص القيام بتسجيل دخول منصة تقويم الأداء الوظيفي واستخدام هذه الخدمة بشكل إلكتروني سريع، علي أن يتم تسجيل دخول الخدمة بهذه الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي موقع وزارة التعليم واستخدام خدمة: التقويم الوظيفي.

النقر علي تبويب (الدخول للخدمة).

تطلب المنصة إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالدخول للمنصة.

إدخال الرمز المرئي كما هو موضح في الصورة في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر علي دخول.

ليتم التوجه إلى خدمة التقويم الوظيفي واتباع الطريقة التي تحددها الوزارة حتي يتم الوقوف علي مستوي أداء كل فرد وفق البيان الوظيفي الخاص بكل شخص.

معايير تقييم الأداء الوظيفي

هناك بعض المعايير التي تخص تقييم الأداء الشامل لجميع الأفراد، التي ينبغي علي كل فرد أن يقوم باستخدامها في نموذج تقييم الأداء الوظيفي، ومن هذه المعايير ما يلي: