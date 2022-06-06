نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مصرف الراجحي للسيارات بالتقسيط وبدون مقدم واهم شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مصرف الراجحي للسيارات بالتقسيط وبدون مقدم يمكن للعميل الحصول على افضل السيارات، بالتقسيط وبذلك يستطيع كل مواطن أن يوفر على نفسه عبء ميزانية الدفع بالكامل، وذلك بتعاون مصرف الراجحي مع معارض عبد اللطيف جميل وهي اكبر المعارض في المملكة، والتي توفر على العميل دفع دفعة أولي وبأقساط شهرية مسهلة تماما، وتكون بدون هامش ربح وطول مدة التقسيط التي تصل إلى 60 شهر وهذا للتيسر علي المواطنين عملاء الراجحي، وتشمل عروض بنك الراجحي الكثير من الخصومات والتمويل لتقسيط السيارات بمختلف أنواعها، ومن الممكن التعرف على العروض التي يقدمها مصرف الراجحي والتي منها برنامج تمويل السيارات المستعملة وعروض ميتسوبيشي عروض سيارات تويوتا،كما يمكن يقوم البنك بشراء السيارة التي يطلبها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدى المصرف ثم يؤجرها للعميل حسب المدة والربح المتفق عليه، ويحق للعميل تسجيل السيارة باسمة مباشرة أو بيع السيارة.

عروض مصرف الراجحي للسيارات بالتقسيط وبدون مقدم

ويقدم مصرف الراجحي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة الإمكانيات لتمكينهم من امتلاك أسطول سيارات خاص بهم بحلول تمويلية ميسرة وتتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وكذلك يتيح إمكانية تأجير السيارات المستعملة، وهناك خيارات لتمويل السيارات منها:

منتج الإجارة التمويلي: وهذا المنتج يكون عبارة عن تقديم تسهيلات تسمح للعملاء من المواطنين بالقيام بالسداد الأقساط بشكل مؤجل لشراء سيارة جديدة، كما تكون السيارة الجديدة تكون تحت ملكية مصرف الراجحي ومن ثم يتم تأجيرها للعميل بموجب توقيع العقود بينهم. عرض منتج المرابحة: وهذا النظام الذي يتعامل به الكثير من عملاء البنوك وهو شراء سيارة بنظام التقسيط ودفع الأقساط بشكل شهري عن طريق البنك ويتم تسجل السيارة مباشرة باسم العميل على أن يتم تقسيط المبلغ بمدة لا تتجاوز 60 شهر كحد اقصي. منتج الإحلال: وهذا احد الأنظمة الهامة التي يتعامل بها البنك والذي من خلاله يتيح للعملاء التنازل عن عقد السيارة لعميل أخر وفق الشروط والأحكام الائتمانية لدى المصرف.

شروط تمويل السيارات من مصرف الراجحي

ومن المعروف أن مصرف الراجح هو احد اكبر القلاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ولا نبالغ لو قولنا في الوطن العربي بشكل عام، حيث يعتبر من اكثر المصارف المتميزة التي تقدم خدمات كثيرة لكافة العملاء والتي منها عروض السيارات هو مصرف الراجحي، ولكن يجب علي من يتعامل مع مصرف الراجحي أن يكون علي معرفة بكافة الشروط التي وضعها البنك للحصول علي التمويل المرغوب فيه حين التقديم لحصول على تقسيط سيارات مصرف الراجحي وهذه الشروط هي كما يلي: