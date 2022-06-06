طريقة عمل الكريب بخطوات بسيطة مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة الكريب من أشهر أنواع الفطائر المخبوزات التي يمكن تقديمها كطبق حلو أو كطبق حادق ومن الوصفات السهلة جدا التي يمكنك وبكل سهولة إعدادها في المنزل وتقديمها إلى أفراد أسرتك خلال دقائق معدودة. طريقة عمل الكريب بالنوتيلا والسكر المكونات كوب من الحليب.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من الزيت. لتزين الكريب نحتاج إلى كوب من النوتيلا.

كوب من السكر الأبيض البودر. طريقة تحضير الكريب بالنوتيلا والسكر نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الحليب والبيض والسكر.

ثم نضيف إليهم الدقيق والفانيليا والزبدة ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نقوم بإدخال خليط الكريب إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نقوم بإحضار مقلاة مخصصة لصنع الكريب على نار متوسطة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.

ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من خليط الكريب ونقوم بتوزيعه على المقلاة.

بعد نضج الجهة السفلية نقوم بقلب الكريب على الجهة الأخرى.

نقوم بلف الكريب على شكل رول أو مثلث ونقوم برش السكر البودر عليه وتزينه بالنوتيلا ثم يقدم. طريقة عمل الكريب الفرنسي المكونات كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 كوب من الحليب.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت. لتزين الكريب الفرنسي نحتاج إلى حبات من الفراولة المقطعة.

حبة موز مقطعة دوائر.

نوتيلا. طريقة تحضير الكريب الفرنسي نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الحليب والبيض والزيت والفانيليا السائلة.

نقوم بالخفق جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر الأبيض.

ونقوم بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام ناعم لعجينة الكريب.

نقوم بوضع خليط الكريب في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة كبيرة نقوم بدهنها بقليل من الزيت ونضعها على النار.

نقوم بسكب كمية مناسبة من خليط الكريب داخل الطاسة ونوزعه داخلها جيدا.

نقوم بتقليب الكريب على الوجهين حتى ينضج جيدا.

نقوم بحشو الكريب بقطع الموز وأخرى بقطع الفراولة ونقوم بتزينهم بشوكولاتة النوتيلا.

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