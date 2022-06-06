نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم منح الأراضي 1443 و كيفية الاستعلام عن طلب منحة الأراضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم منح الأراضي 1443، عبر بيان رسمي أعلنت وزارة الإسكان طرح مبادرة يتم من خلالها منح أراضي مجانية إلى المواطنين المستحقين والمتوافقين من الشروط الموضوعة، وأكدت الوزارة عبر بيانها بأن هذه المبادرة قد جاءت في ظل سعيها إلى منح مواقع سكان للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وكما قالت وزارة الإسكان السعودية بأنه يجب التقديم على منح الأراضي من خلال الطرق المعلن عنها، وذلك لضمان وصول الطلب إلى الجهات واللجان المختصة وبالتالي الحصول على المطلوب، وتتم عملية التقديم على منح الأراضي في المملكة العربية السعودية عبر السير على عدة خطوات بسيطة، وهي ما يتم من خلالها الحصول على قطعة الأرض المرغوب الحصول عيها بكل سهولة، كما يمكن التعرف علي كيفية الحصول علي الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية وتمويل البناء الذاتي.

خطوات تقديم منح الأراضي 1443

وفي حال أن توافق المواطن أو المواطنة مع شروط التقديم فيمكن له التقديم على منح الأراضي 1443 عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة سكني الإلكترونية مباشرة. ثم يجب تسجيل الدخول عبر إضافة اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور، وذلك في الحقول المخصصة لذلك. إضافة رقم الهوية الوطنية ومن ثم تاريخ الميلاد، وبعد ذلك الضغط المربع الخاص للتحقق من التسجيل. ثم يجب التأكد من صحة البيانات المضافة، وذلك للتأكد من أن المستفيد من المرشحين المؤهلين للحصول على المنحة، وبذلك سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدم. ثم إضافة كافة المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك. بعد الانتهاء من التسجيل في منصة سكني يجب النقر على حقل للتقديم، وذلك لكي للتقديم على منح الأراضي المجانية. ثم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام التقديم على منح الأراضي، وهذا بعدما يتم قراءتها والتعرف عليها. سوف يتم التحقق من أهلية المتقدم لتمكينه من الحصول على المنحة. يجب التأكد من صحة البيانات للمتقدم، وذلك بالطلب والتعديل عليها إن لزم الأمر، ثم النقر على زر الاستكمال. سوف يتم استكمال الطلب الخاص بالتقدم على طلب منح الأراضي، ومن الضروري أن يتم إكمال عملية التسجيل والتأكد من التعديل على بيانات عائلته. يجب أن يتم الإجابة على الأسئلة المتاحة، وذلك بنعم أو لا للحصول على حالة الاستحقاق للمنحة.

كيفية الاستعلام عن طلب منحة الأراضي 1443

إن عملية الاستعلام عن منحة الأراضي أحد أفضل الخدمات التي تتوفر من قبل الوزارة للراغبين بالاستفادة منحة الأراضي في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الخدمة ضرورية للغاية في ظل الحاجة لمتابعة حالة الطلب المقدم، ومن ثم ما سيترتب عليه من إجراءات، ولذلك يمكن الاستعلام عن منحة الأراضي 1443عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن منحة الأراضي المجانية. ثم النقر على أيقونة خدمة الاستعلام عن منح الأراضي. الدخول عبر إضافة بيانات التسجيل في النفاذ الوطني. وبعد ذلك إضافة البيانات اللازمة لاستعراض البيانات المتعلقة بمنح الأرض المجانية. النقر على خيار الاستعلام.

طريقة التحقق من استحقاق منح أراضي من وزارة الإسكان

يتوفر للمواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على دعم الأراضي المجانية من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خدمة التحقق من الاستحقاق بشكل إلكتروني، وتتم العملية عبر ما يلي:

الانتقال إلى منصة سكني. ثم النقر على حقل الوصول السريع. النقر على حقل المواطن أو المقيم. ثم النقر على حقل التحقق من الاستحقاق. كتابة رقم هوية المتقدم. ثم النقر على حقل التحقق. كتابة تاريخ الميلاد الخاص المتقدم. ثم النقر على حقل التحقق. الإجراء للتحقق الخاص من خلال رقم الجوال. الاستكمال للإجراءات المطلوبة من الموقع، وذلك لضمان الاستعلام. سوف تظهر تفاصيل نتيجة استحقاق الشخص للحصول على الدعم.

برنامج سكني الأراضي المجانية

جاء برنامج سكني الأراضي المجانية لإيجاد الحلول السكنيّة إلى المواطنين، حيث سيمكنهم من الحصول على المسكن الملائم لمستوياتهم المعيشية، ويعمل البرنامج على تقديم الأراضي السكنية المجانية وذلك من خلال موقع الوزارة على شبكة الأنترنت، وكما يقدم الشقق المجانية والتي يمكن الحصول عليها من قبل الفئات المستهدفة، وذلك في حال استيفاءهم لمجموعة من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات.