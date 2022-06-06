انت الان تتابع خبر السعودية تصدر إعلان هام ومفاجئ يتعلق بإعفاء جميع السيارات من الرسوم في هذه الحالة الوحيدة! (تعرف عليها)والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية باصدار اعلان هام عن عدم وجود أي رسوم جمركية على السيارات، في حالة انه تم دفع الرسوم في اي دول من مجلس التعاون الخليج العربي.
وفي توضيح سابق لهيئة “الزكاة والجمارك” نشرته في حسابها على موقع “تويتر”، أن ذلك سوف يتم عبر توافر 3 شروط مهمه هم كالتالي:
– ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
– توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.
– موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول،
وفي حال تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.