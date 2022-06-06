نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الهوية .. الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 55 يونيو 2022 السعودية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة لم يتبق سوى أيام بسيطة على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 يونيو 2022 بالمملكة العربية السعودية، وهو الدعم الذي تقدمه المملكة لمواطنيها من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة من الأفراد المستقلين والأسر المحتاجة، التي بحاجة لدعم مالي للتمكن من التصدي لغلاء المعيشة، والناتجة عن الاصلاحات الاقتصادية التي تحل بالبلاد وفق رؤية 2030، ويمكن للأفراد الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 55 يونيو 2022 السعودية 1443 الكترونيا عبر رابط موقع حساب المواطن برقم الهوية، في السطور التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن لدفعة يونيو 2022 وموعد الصرف هذا الشهر.
الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 55 يونيو 2022
يتم الاستعلام عن الدفعة 55 يونيو 2022 من حساب المواطن الكترونيا عبر موقع برنامج حساب المواطن الرسمي، ويتم هذا من خلال اتباع بعض الخطوات التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويتم هذا عبر اتباع التالي:
- الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.
- ليتم بعدها النقر على الاستعلام عن الدفعة الجديدة حساب المواطن.
- ثم يتم إدخال رقم الهوية، مع كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- ثم يتم النقر على عرض لتظهر لك حالتك وموقفك من صرف الدفعة الجديدة 55 لشهر يونيو 2022.
صدرت نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/qLfk1Ejqpz
— حساب المواطن (@citizenaccount)
صدرت نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/qLfk1Ejqpz— حساب المواطن (@citizenaccount) May 19, 2022
موعد صرف حساب المواطن دفعة يونيو 2022
وفق الآلية التي تتبعها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لصرف دعم برنامج حساب المواطن، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد الصرف على أن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهذا الشهر الأمر يختلف وفق الاستثناءات التي أوضحتها الوزارة، حيث يأتي موعد إيداع وصرف الدفعة 55 يونيو 2022 في حساب المواطن في يوم 9-6-2022 الموافق العاشر من ذي القعدة 1443 بالتقويم الهجري.
فقد أوضحت الوزارة ان موعد صرف الدفعات في برنامج حساب المواطن يأتي على النحو التالي:
- يتم صرف الدفعة في برنامج حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي، في حالة مصادفة اليوم لأي يوم من أيام أسبوع العمل.
- في حين يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن في يوم 9 من الشهر الميلادي، عندما يتصادف اليوم العاشر ليوم الجمعة بالأسبوع، وهي إجازة أسبوعية من العمل.
- كما يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن في يوم 11 من الشهر الميلادي، عندما يتصادف اليوم العاشر ليوم السبت بالأسبوع، وهي إجازة أسبوعية من العمل.
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