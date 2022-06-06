متي موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص في السعودية

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عمر شويل - جدة متي موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص والذي تحدّده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وفق اللوائح والقوانين المتعلقة في العمل سواء للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبر إجازة عيد الأضحى إحدى الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر التي يحصل عليها الموظف العامل في كافة قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي، ووفق المادّة السابعة والعشرين بعد المائة الأولى من لائحة نظام الخدمة المدنيّة فإنّ مدة عطلة عيد الأضحى هي خمسة أيام، ويحصل فيها الموظف على أجره الكامل من دون أي أية استقطاعات أو أي خصم، كما يمكن التعرف علي متى موعد التسجيل في الحج و ما هي الشروط و طريقة التقديم على الحج.



متي موعد بداية إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي، يوم الاثنين الموافق لـ 5 ذو الحجة 1443 هـ، الواقع في 4 يوليو 2022، ثم على أن تستمر لمدة ثمانية أيام، لينتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 13 ذي الحجة 1443هـ، الواقع في 12 يوليو 2022 ، ويعود العاملون إلى عملهم كما كان قبل العيد.

موعد بداية إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الخاص

ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الخاص، يوم الجمعة الموافق لـ 9 ذي الحجة 1443 هـ، الواقع في 8 يوليو 2022 وهو يوم عرفة، ثم إن مدة اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص هي خمسة أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 13 ذي الحجة 1443 هـ الواقع في 12 يوليو 2022 .

موعد بداية إجازة عيد الأضحى 1443 للبنوك

ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى لكافة البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الموافق لـ 7 ذي الحجة 1443 هـ، الواقع في 6 يوليو 2022، ومدة إجازة عيد الأضحى لموظفي البنوك هي سبعة أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 13 ذي الحجة 1443 هـ الواقع في 12 يوليو 2022 م.

اجازة عيد الأضحى للطلاب 1443 السعودية

ثم إن موعد إجازة عيد الأضحى للطلاب تتزامن مع إجازة العطلة الصيفية بالنسبة للطلاب، والتي تبدأ يوم 30 يونيو 2022 م، وتستمر لمدة شهرين تقريبا، ليعود بعدها الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وفق الموعد المحدد الذي وضعته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في الجدول الدراسي.