نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تعلن عن بدء صرف تعويضات جدة ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان تحذر !!!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمانة جدة تعلن عن بدأ صرف تعويضات جدة للمواطنين المتضررين من عمليات الإزالة التي تمت في العديد من المناطق العشوائية بإمارة محافظة جدة والتي يصل عددها إلى ما يقارب 32 منطقة، في إطار سعي الحكومة السعودية للعمل على تطوير المنظر الحضري بالمملكة، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، والتي تعمل على توحيد جهود جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية بأفضل صورة ممكنة.

متطلبات صرف تعويضات جدة عن إزالات الأحياء العشوائية:

حيث قد أعلنت اليوم أمانة جدة من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الجماعي تويتر، أنه بدء اليوم عملية صرف المرحلة الأولى من تعويضات جدة بما يقدر بحوالي مليار ريال سعودي للمتضررين من عمليات الهدم ولكن يجب توافر بضعة من الشروط والمتطلبات للحصول على التعويض وهي كالتالي؛

يجب توافر صورة من صك الملكية أو وثيقة الامتلاك.

بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك.

صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية.

صورة فوتغرافية للمبنى إن وجدت.

صورة فاتورة الكهرباء أو المياه.

ريم آيبان البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF.

صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى إن وجدت.

رقم توثيق إخلاء المبنى.

رابط الاستعلام عن التعويضات برقم الهوية:

وقد أتاحت منصة أمانة جدة خدمة الاستعلام عن التعويضات برقم الهوية من خلال رابط موحد والتابع للهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل تسهيل وتيسير الأمور على المواطنين، والجدير بالذكر أيضاً أن قد أوضح سيادة أمين محافظة جدة أنه سوف يتم إدراج مالكي قطع الأرض البيضاء في المناطق العشوائية المدرجة في قائمة الإزالات من ضمن المتضررين في حالة وجود صك ملكية يثبت ملكيته للقطعة الأرض.

وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان تحذر:

وفي نفس السياق فقد نوهة وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن قيام أحد الحسابات الوهمية بالترويج لموقع إلكتروني ينتحل اسم الوزارة لصرف تعويضات إزالة عشوائيات جدة، كما تحذر المواطنين من التفاعل مع تلك الحسابات وتؤكد على متابعة كل ما يخص الوزارة والأمانات من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية.