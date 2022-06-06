نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نيسان 2022 في يونيو من نيسان بترومين وتعرف علي سيارات العروض بالأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نيسان 2022 في يونيو من اهم واحدث عروض السيارات. التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه نيسان بترومين علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة. والتي تناسب جميع المواطنين والمقيمين أيضا وتلبي احتياجاتهم اليومية والتي من اهم هذه العروض. عرض البطاقات الائتمانية من الراجحي الجديدة ومعرفه المزايا وكيفيه الحصول علي احد البطاقات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض جيلي 2022 في مايو من الوعلان بالتعاون مع الدولي للتمويل ومعرفه سيارات العروض. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه التواصل مع الشركة والحصول علي العروض.

عروض نيسان 2022

أعلنت شركه نيسان بترومين عن إطلاقها لمجموعه من العروض الجديدة والحديثة والتي من ضمنها عروض نيسان 2022. والتي تقدم بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري من خلال خدمه التمويل. كما أعلنت الشركة أيضا عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 6 يونيو 2022 وتنتهي في 30 يونيو 2022. بالاضافه إلى ذلك أيضا تم الإعلان علي أن الأقساط مناسبه لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية وبدون دفعه أولي.

عروض نيسان بترومين

كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي سملتهم العروض بقسط كل سياره. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

نيسان التيما 2022 أس بقسط شهري 1362 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

نيسان اكس تريل 2022 أس بقسط شهري 1283 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

نيسان باترول 2022 اكس أي بقسط شهري 2834 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

نيسان كيكس 2022 آس بقسط شهري 946 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي مده سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض نيسان 2022

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض نيسان 2022 في يونيو الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع شركه نيسان بترومين أو البنك الفرنسي السعودي. أو عن طريق الاتصال علي رقم مبيعات الشركة وهو 8004420010.