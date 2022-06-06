نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل الخدمات من ابشر أعمال الكترونيا عبر ابشر أعمال ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل الخدمات من ابشر أعمال من اهم واحدث الخدمات إلكترونيا التي تم إطلاقها. والإعلان عنها في خلال الآونة الأخيرة وذلك لأصحاب المنشآت في المملكة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر أعمال علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير والعديد من اهم الخدمات الإلكترونية والتي ثار التساؤل عليها كثيرا من قبل المستفيدين والتي من أهمها. الاستعلام عن مركبه محجوزه عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر بالخطوات ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن صندوق البريد الرقمي من سبل ومعرفه شروط الخدمه والرسوم وكيفيه الحصول عليها الكترونيا. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للمنصة بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

نقل الخدمات من ابشر أعمال

أعلنت منصه ابشر أفراد عن الخدمه والتي تمكن جميع أصحاب المنشآت بالمملكة من نقل خدمات العماله لديهم إلي صاحب عمل اخر بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما أعلنت المنصة عن مستفيدي خدمه نقل الخدمات من ابشر أعمال وهم أصحاب المنشآت فقط بالمملكة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي تحول المملكة رقميا وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة.

شروط نقل الخدمات

كما تم الإعلان عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي يجب التأكد منها عند طلبها الكترونيا. والتي نوضحها من خلال الأتي :

عدم وجود مخالفات مروريه علي كلا من العامل والكفيل الجديد.

التأكد من سريان جواز سفر العامل.

موافقه وزاره العمل علي نقل الخدمات للكفيل الجديد.

عدم تسجيل العامل مسبقا كمتغيب عن العمل.

تسديد رسوم الخدمه عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

عدم اصدار تأشيرة خروج وعوده أو خروج نهائي للعامل.

وجود بصمه وصوره للعامل مسجله في النظام العام.

خطوات نقل خدمات العماله المنزلية

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه نقل الخدمات من ابشر أعمال الكترونيا. كما سوف نقوم بشرحها وتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية :