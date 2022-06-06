نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي وكل طرق التواصل مع المصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين عن رقم رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني لكل الناس سواء من داخل السعودية أو خارجها، ونظرا لتساؤل العديد فقررنا كتابة المقال بكافة الأرقام الخاصة بالبنك للتسهيل على القارئ الوصول للخدمات بشكل مباشر وسهل ويعد رقم الراجحي المجاني للموبايل لعملاء البنك من الأمور المطلوبة التي سنقوم بالتعريف بها والتسهيل عليه للوصول للخدمة بصورة سهلة ومباشرة من أجل المقيمين والوافدين بصورة أساسية وللتعريف بهم لكيفية الاتصال بصورة مباشرة وسهلة، يمكن للقارئ أن يقوم بالتسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد.

رقم بنك الراجحي

يجب على العميل بالمصرف أن يعرف كل طرق التواصل مع المصرف من أجل الاستعلام والاستفسار ومتابعة حسابه بالهاتف الخاص به ويعتبر رقم الهاتف بنك الراجحي المجاني للمواطنين والمقيمين المتعاقدين مع البنك الحاليين يتم تقسيمها وفقا للمنطقة ووفقا للعميل بالمصرف، وسنقوم بالتعريف على كل الطرق للاتصال على البنك التي أقرتها الإدارة عبر الصفحة الرئيسية له، والأرقام كالآتي:

أولا رقم الهاتف للبنك المجاني من الموقع الرسمي 920004550.

ثانيا يرصد الرقم المصرفي الراجحي لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقاط البيع المرصودة من البنك.

رقم الهاتف المصرفي الموحد الجديد

تم تقسيم المناطق بالسعودية من أجل التسهيل وفقا لكل منطقة يقسمها الراجحي لها موظفين خاصين بها من أجل استقبال استفسارات العملاء ولهذا يوجد رقم خدمة أي من الراجحي للكل أو الرقم الموحد لمصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين المتعاقدين مع البنك من الراجحي كالآتي:

أولا للمنطقة الوسطى من الدولة +966(11) 828 3179، +966(11) 828 3179، +966(11) 828 3140، +966(11) 828 2018.

ثانيا الرقم المرصود للمنطقة الغربية +966(12) 657 8040، +966(12) 650 9999، +966(11) 828 2018.

ثالثا خصص الراجحي السعودي رقم المنطقة الشرقية +966(13) 825 7193، +966(13) 825 7101، +966(11) 828 2018.

بهذا يكون عميل البنك قد عرف رقم هاتف المجاني للهاتف للمواطنين البنك وكيفية التواصل مع موظفي البنك بكل العمليات المطروحة من البنك لكافة العملاء عبر الرقم المتاح لكل منطقة.

مميزات خدمة الراجحي الرقم الهاتفي

قام مصرف بنك الراجحي خدمة العملاء لبنك الراجحي كل أرقام الاتصال من أجل التسهيل على المواطن أو المقيم الاتصال والقيان بالاستفسارات والاستعلامات المسئول عنها بصورة مباشرة ومن أجل التعرف على خدمة أي من المتعاقدين مع الراجحي المجاني فالمميزات كالآتي:

أولا في مقدور المواطن أو المقيم القيام بالإجراءات المصرفية عبر الرقم المعين للعملية بسهولة.

ثانيا في مقدور المواطن أو المقيم القيام بعملياته واستعلاماته من المملكة العربية السعودية أو خارجها.

ثالثا خدمة الرقم الموحد المجاني لخدمة الراجحي متاحة 24 ساعة على مدار 7 أيام.

رابعا يمكن طلب كشف الحساب بك عبر الطلب بالموبايل فقط.

خامسا يمكن سداد فواتيره الحكومية عبر جواله.

سادسا يمكن تحويل الرصيد محليا ودوليا عبر الهاتف شرط أن يكون موثقا أثناء الفتح لحساب الراجحي.

سابعا في مقدور المواطن أو المقيم طلب كشف الحساب عبر رقم بطاقة الصراف بصورة خاصة.

ثامنا في حالة ضياع بطاقتك للصراف يمكن التبليغ وإيقافها بصورة مباشرة وطلب واحدة جديدة.

تاسعا يمكن أيضا الاستفسار عن الأقساط ومواعيد سدادها.

عاشرا في مقدورك أيضا دفع فواتير جوالك بالإضافة لشحن الرصيد.

كما يعد الراجحي من أفضل المصارف في الدولة ويخضع للنظام الإسلامي في تعاملاته البنكية وفقا للهيئة الشعرية بالمملكة والتي تشرف بصورة مباشرة على العملية وضمانه وكل الإجراءات وباقات التمويل العقارية والشخصية ويمكن للقارئ الاطلاع على عملية استخدام حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي، وأيضا يمكن للقارئ أن يعرف بباقي الخدمات المقدمة من بنك الراجحي وذلك خلال الرقم المرصود.

خدمة عملاء مصرف الراجحي

بعد أن وضحنا الرقم المجاني للموبايل ببنك الراجحي لجميع المتعاقدين مع الخاصين للراجحي يمكن أيضا للمواطنين بمصرف الراجحي فأرقام الراجحي كالآتي:

أولا لاستقبال الاستفسارات والاستعلامات من السعودية 966920003344.

ثانيا في مقدور المواطن أو المقيم إذا كان خارج المملكة فإن استعلامه لتقديم الاستعلام عبر الرقم 966114603333.

ثالثا للمتعاملين مع البنك تحت اسم التميز فالرقم من السعودية 8001248880.

رابعا أيضا لبرنامج تميز فالرقم من الخارج 966920005544.

خامسا الرقم المخصص للداخل ككل 8001241222.

سادسا من أجل كيفية تقديم شكوى يمكنك عبر الرقم التبليغ 8001244455.

بهذا يكون قد عرف كل طريق مخصص من الإدارة من أجل الاستعلامات والشكاوى وأيضا طريقة الاستعلام معه بصورة مجانية، يمكن إنشاء الحساب الراجحي للمقيمين.

الرقم الموحد المجاني الراجحي

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي الموحد المجاني، يتساءل العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن رقم مصرف الراجحي، حيث يمكن الاستعلام مع خدمة الراجحي عبر تطبيق الراجحي المطور يقدم لك العديد حيث يمكن فتح حساب الراجحي من خلاله بسهولة تامة وبخطوات بسيطة كما يمكن أيضا معرفة خطوات تغيير رقم الجوال في مصرف الراجحي وتحديث بيانات الراجحي إلكترونيا أو تحديث رقم الجوال من خلال التطبيق أو مكالمة خدمة عملاء الراجحي وذلك بالتطبيق ورقم بنك الراجحي المجاني للجوال لعملاء البنك الحاليين والرقم كالآتي:

أولا يمكن الاستعلام مع بنك الراجحي من خلال الرقم 8001228888.

ثانيا بزيارة أحد الفروع.

ثالثا بالتواصل عبر رقم الفاكس 0096612119368.

رابعا ينص بنك الراجحي أيضا أنه في خلال يومين سيتم الاستعلام في خلال يومين لحل المشكلة.

بهذا يكون قد عرف رقم شكاوي من الراجحي ساعة24 كما يمكن أن يقوم بمعرفة رقم الايبان الراجحي ورقم الهاتف عبر الصراف الآلي القريب منه، رقم الأهلي المجاني للتواصل.

المنصات الاجتماعية الخاصة بمصرف الراجحي

قام الراجحي بتنشئة العديد من طرق التواصل المباشر مع المصرف سواء إلكترونيا أو عبر خدمات الجوال والأرقام المجانية المتاحة للعديد من الخدمات مثل تداول الراجحي أو خدمات المباشر للأفراد مثل الراجحي مباشر للأفراد وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وعمل قاعدة ضخمة للتواصل مع العملاء والاستجابة لهم على وجه السرعة في حالة حدوث مشكلة أو حتى استفسار أو استعلام عن شئ من قبل العميل ونظرا لأهمية الموضوع قامت الشركة أو البنك بعمل العديد من الأشياء للرد على العميل على وجه السرعة وذلك من خلال ما ذكرناه من قنوات تواصل مجانية ومنها منصات التواصل الاجتماعي للاتصال على خدمة العملاء ببنك الراجحي ولمعرفة المنصات فهي كالآتي:

أولا الحساب الرسمي للمصرف على فيسبوك.

ثانيا الحساب الرسمي لبنك الراجحي على تويتر.

ثالثا الحساب الرسمي للراجحي على لينكد ان.

رابعا الحساب الرسمي للمصرف على انستجرام.

يمكن للعميل أن يقوم بالتواصل مع أي حساب من هذه الحسابات للتسهيل عليه والسؤال المباشر من خلال الخدمة التي ذكرناها عبر ما هو مطروح من استفسارات واستعلامات كام يمكن أيضا للقارئ أن يدخل على الموقع الرسمي للبنك ويبحث عن الأسئلة الشائعة ويرى إذا كان سؤاله منها أم لا للتسهيل عليه، يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بالتسجيل في الاهلي تداول عبر الإنترنت مجانا.