نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد التسجيل في الحج و ما هي الشروط و طريقة التقديم على الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد التسجيل في الحج الذي حدّدته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لبدء التسجيل لموسم الحج الحالي 2022 / 1443، والذي كثر الاستفسار عنه في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب موسم الحج الحالي، كما حددت وزارة الحج والعمرة شرط أساسي لدخول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، وهذا الشرط هو التسجيل في موقع وزارة الحج والعمرة من أجل الحصول على تصريح الحج ومن ثم استكمال المستندات والأوراق المطلوبة لأداء فريضة الحج، وبعد توفّر الشروط والقدرة المالية وتجهيز المستندات يتم التسجيل في الحج من خلال الرابط الذي أطقته الخدمة الإدارة العامة لحجاج الداخل على موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي، كما يمكن التعرف علي خطوات إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيا في موسم الحج.

متى موعد التسجيل في الحج

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية موعد بدء التسجيل في الحج للعام الحالي 1443هـ وهو يوم الجمعة الواقع في 4 ذي القعدة / 1443هـ والموافق لـ 3 يونيو/ حزيران 2022 م، على أن ينتهي التسجيل يوم السبت 12 ذي القعدة، الموافق لـ 11 يونيو / حزيران، ويتم استقبال كافة الطلبات بشكل إلكتروني من خلال الموقع الذي خصّصته وزارة العمرة والحج للتسجيل فيه.

أسعار حملات الحج 1443 في السعودية

تختلف أسعار حملات الحج باختلاف العروض التي تقدّمها هذه الحملات، كما تختلف باختلاف الفنادق التي سيقيم الحجاج فيها، سواء أكانت هذه الفنادق نجمتين أم ثلاثة أم أربعة، وفيما يلي قائمة أبرز حملات الحج هذا العام 1443 هـ في السعودية:

البرنامج الميسر يبلغ سعر هذه الحملة حوالي 3683 ريال سعودي. ثم البرنامج الاقتصادي يتراوح سعر هذه الحملة بين 3829 وَ 5456 ريال سعودي. البرنامج العام يتراوح سعر هذه الحملة بين 6833 وَ 15.540 ريال سعودي. ثم باقة التوفير يتراوح سعر هذه الحملة بين 3447 وَ 4797 ريال سعودي. باقة الضيافة بلس يتراوح سعر هذه الحملة بين 7561 وَ 8161 ريال سعودي.

شروط الحج في السعودية 1443

وضعت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر لدى الحاج كي يقبل طلبهم لأداء فريضة الحج، وهذه الشروط هي كالتالي:

تعطى الأولوية للذين لم يسبق لهم أن أدوا مناسك الحج. ثم أن يتمتع المتقدّم بصحة جيّدة تمكنه من تأدية مناسك الحج بمفرده، وألّا يعاني من أي مرض مزمن أو مرض ساري. أن يكون الشخص قد حصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة. ثم يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد على 65 عاما. يجب أن يملك الشخص تصريحا لأداء فريضة الحج من البوابة الإلكترونية.

طريقة التقديم على الحج بالخطوات 1443

وفرت الحكومة السّعودية طريقة سهلة للتسجيل لأداء مناسك الحج بشكل إلكتروني للعام الحالي 1443 هـ، حيث يمكن للمواطنين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية التسجيل على موسم الحج للعام الحالي 1443 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني. ثم بعد قراءة كافة التفاصيل والأحكام بتمعّن الضغط على خيار “موافق”. إدخال المعلومات الشخصية التالية: رقم هاتف الجوال، البريد الإلكتروني، رمز التحقق التي تم أُرسل إلى الجوال. ثم يلي هذه الخطوات خطوة إدخال البيانات الشخصية. بالنسبة للمواطن السعودي: كتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد. ثم بالنسبة للمقيم في المملكة: كتابة الرقم الخاص بالإقامة، وتاريخ انتهاء إقامته. بالنسبة السيدات: كتابة الرقم الخاص بهوية المحرم، وما هي صلة القرابة. ثم اختيار موعد النفرة من منى 12 أو 13 ذي الحجة. الضغط على خيار “الخدمات الإضافية”. ثم النقر على أيقونة “الموافقة على كافة الشروط والضوابط”. طباعة طلب الحج، ويجب سداد الرسوم المطلوبة خلال مدّة لا تتجاوز الـ 72 ساعة. إرسال إشعار وقت إصدار التصريح.

ما هي حملات الحج

حملات الحج هي حملات مخصصة للراغبين بأداء مناسك الحج المتواجدين على أراضي المملكة، سواء لمواطني المملكة العربية السعودية، أو للأجانب المقيمين فيها، والهدف من هذه الحملات هو تأمين جميع متطلبات زوار الرحمن منذ بدء رحلتهم وحتى انتهائها، وتشمل هذه الخدمات النقل والطعام والشراب والنصائح والاستدلال على الطرق والتعريف بأداء مناسك الحج بشكلٍ صحيح، وكل ذلك بأسعارٍ تناسب الجميع.