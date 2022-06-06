قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل وأجل أول قسطين

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عمر شويل - جدة قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، عرض تمويلي سريع وفورى يوفر للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها عن طريق إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، كما يتيح هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل عملية السداد على الشخص المتقدم بالطلب.
قدم الآن وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل بأسهل الشروط
تمويل شخصي سريع وفورى بدون كفيل يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء المالية في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا العرض في سداد المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى إتاحة المبلغ المتبقي في حساب العميل ، كما يقدم مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2.5 مليون ريال سعودي ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.
إمتيازات منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة.
- يتيح البنك للعميل إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في شراء المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى.
- هذا المنتج لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يوفر مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة.
- يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2.5 مليون ريال سعودي.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.
- يوفر البنك للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تساعدهم على تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي حتي 60 شهر.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يمكن أن تصل مدة السداد حتي 36 شهر.
- العميل المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا ضامن.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة وذلك لمنتج سداد المديونية من مصرف الراجحي في المملكة.
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