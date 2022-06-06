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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم الحساب ٬ أعلنت المملكة العربية السعودية ، صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط ، وكيفية سداد الفواتير المستحقة للشركة إلكترونياً ، من خلال خدمة “فواتير” ، تلك الخدمة التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء تسهل علي المواطن. جدير بالذكر أن هناك طرق عديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، وعلى المواطن فقط اختيار الطريقة ، لذلك سنتعرف اليوم على طرق الاستفسار عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت ، وكذلك طرق الدفع المتاحة لفاتورة الكهرباء في المملكة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا هائلاً ، وشمل ذلك أيضًا شركة الكهرباء بدأت الشركة السعودية للكهرباء بإصدار الفواتير الشهرية إلكترونيًا ، وكان ذلك جزءًا من خطة المملكة للتحول الرقمي ، والتي وفرت إنفاق 10 ملايين ريال على الكمبيالات الورقية.

في الآونة الأخيرة ، تساءل الكثيرون عن صحة الاستفسار عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط ، لكن هذا الخيار لم يكن متاحًا من قبل الشركة السعودية للكهرباء ، في حين يمكن للمواطن الاطلاع على فاتورته إلكترونيًا ، من خلال خدمة الفاتورة الإلكترونية ، تلك الخدمة متوفرة حولها. الساعة حيث يمكنك الاشتراك بها من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي “خدمة الفاتورة الإلكترونية“.

قم بتدوين رقم حسابك والبريد الإلكتروني واللغة.

أخيرًا ، انقر فوق تسجيل ، حتى تتمكن من التسجيل في هذه الخدمة الإلكترونية بسهولة.

تتميز هذه الخدمة بعدة مزايا منها:

استقبال رسائل البريد الإلكتروني الدورية بتاريخ إصدار الفواتير الشهرية. إخطار المواطن في حال سداد الفواتير المستحقة. حظر المواطن بتاريخ انقطاع خدمة الكهرباء في حال عدم سداد الفواتير المستحقة.

يمكنك التسجيل الآن في هذه الخدمة المتوفرة بالمجان ، والاستفادة من مزاياها التي توفرها لكل مواطن ، حتى يتمكن من تنظيم استهلاكه الشهري ، ومعرفة الجديد في فواتيره الشهرية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدماتها الإلكترونية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

عبر الإنترنت في أي مكان في المملكة ، لنتعرف معًا كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

الدخول علي “خدمات الفواتير“.

سيطلب منك الموقع كتابة رقم الحساب بالإضافة إلى الكود الظاهر على الشاشة.

تأكد من كتابة رقم الحساب والرمز المرئي بشكل صحيح ، ثم اضغط على “عرض”.

سينقلك الموقع إلى النافذة لعرض تفاصيل الاستهلاك

على الرغم من أن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لا تتوفر بالاسم فقط ، إلا أن طريقة الاستعلام عن الفاتورة حسب رقم الحساب لاقت قبولًا جيدًا من قبل المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

من خلال هذا المقال قدمنا ​​صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط ، كما قدمنا ​​الطريقة المتاحة لمعرفة فاتورة الكهرباء الشهرية

وذلك بإدخال رقم الحساب الخاص بالمستهلك ، وقمنا بتوفير التسجيل خطوات إنشاء حساب خاص على فواتيري

بالإضافة إلى ذلك ، قدمنا ​​أهم المزايا التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء للمواطنين والمقيمين ، وكيفية الاستفادة من طرق الدفع المتعددة لسداد الفواتير الشهرية

الاشتراك في خدمة فواتيري

خدمة فواتيري هي إحدى الخدمات التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء. تهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط ورقم الحساب. يتضمن حسابك الشخصي في هذه الخدمة مجموعة من البيانات. تتمثل هذه البيانات في رقم العداد والاسم ورقم السجل المدني ، أي البيانات الأساسية لكل عميل.

دعونا نتعلم معًا كيفية إنشاء حساب على فواتيري للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها:

الدخول علي الشركة السعودية للكهرباء”.

انقر فوق “تسجيل جديد” ، الموجود في حقل الحساب الشخصي على يمين الصفحة الرئيسية للموقع.

ستظهر نافذة جديدة تطلب منك الاختيار بين “الأفراد أو الشركات” ، يجب عليك اختيار إكمال عملية التسجيل.

بعد الاختيار ، سينقلك الموقع إلى نافذة تسجيل البيانات. يجب تحديد الجنسية وكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

سيؤدي الضغط على “إكمال” إلى توجيهك تلقائيًا إلى النافذة التالية ، والتي ستظهر لك أنه قد تم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق ، لإكمال عملية التسجيل على الموقع.

بعد التحقق ، سيطلب منك الموقع تسجيل البيانات الشخصية ، لذلك يجب التأكد من أن البيانات المدخلة جيدة بعد الانتهاء من عملية الإدخال ، ثم الضغط على “إكمال”.

يقوم الموقع بإرسال رمز التحقق إلى الهاتف المحمول مرة أخرى.

أدخل رمز التحقق ، ثم اضغط على إكمال.

سيقوم موقع الشركة السعودية للكهرباء بإرسال رسالة نصية إلى بريدك الإلكتروني ، يجب على المستخدم الانتقال إلى البريد الإلكتروني ، ثم الضغط على رابط التفعيل لتفعيل حسابه فورًا لإتمام التسجيل.

يجب أن يكون لدى المستخدم الراغب في التسجيل في فواتيري حساب على منصة أبشر ، المنصة الوطنية السعودية التي تقدم خدمات حكومية على الإنترنت بكل سهولة.

يتم ربط حساب فواتير الكهرباء تلقائيًا بحسابك على المنصة الوطنية السعودية أبشر حتى يتم ربط البيانات بالكامل.