خطوات استخراج رخصة قيادة للنساء الشروط عبر أبشر

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن خطوات استخراج رخصة قيادة للنساء،ظلت المرأة السعودية تطالب بحقها في قيادة السيارة لفترات طويلة، وبالفعل سمحت السلطات السعودية لها بقيادة السيارة من خلال المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2017، وبحلول شهر يوليو لعام 2018 تم تنفيذ القرار على أرض الواقع، وأصبح للمرأة السعودية الحق في قيادة السيارة، ولكي تتمكن المرأة من قيادة السيارة لابد من استخراج رخصة القيادة، وفيما يلي شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة للنساء عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج رخصة قيادة للنساء عبر أبشر

تتطلب استخراج رخصة القيادة القيام بحجز موعد عبر منصة أبشر الإلكترونية، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. النقر على خيار أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المائي. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات المرور. النقر على خيار حجز المواعيد. الدخول إلى خدمة مواعيد المرور. النقر على خيار حجز موعد جديد. اختيار الموعد المناسب من المواعيد المتاحة.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء

لكي تُقدم المرأة على استخراج رخصة قيادة خاصة بها، لابد من توافر الشروط الآتية:

أن يزيد عمر المرأة التي تريد استخراج رخصة قيادة خاصة عن 18 عام، ويزيد عن 20 عام بالنسبة لرخصة القيادة العامة.

الالتزام بحضور كافة التدريبات المقررة.

القيام بتسديد كافة الغرامات والرسوم المرورية.

سداد رسوم استخراج رخصة قيادة.

أن تكون معافاة من الأمراض التي تعوق القيادة، وبالتالي تجتاز الكشف الطبي.

ألا يكون لديها قضايا أو سوابق جنائية.

أن تجتاز الاختبار النظري.

إعادة التدريب لمدة أربع ساعات يوميًا في حالة الرسوب في اختبارات القيادة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للنساء

صورة من ورق الإقامة.

عدد ست صور شخصية مقاس 4*6.

تقرير طبي يفيد بعدم إصابتها بالأمراض التي تمنع من قيادة السيارات.

اجراءات استخراج الرخصة

عند القدوم على استخراج رخصة القيادة لابد من المرور بالخطوات التالية:

التقديم في إحدى مدارس تعليم القيادة القريبة من المنطقة التي تسكن بها. التقدم بطلب استخراج رخصة قيادة، والقيام بسداد الرسوم المقررة. القيام بإتمام إجراءات الكشف الطبي من خلال التوجه إلى الإدارة العامة للمرور. الخضوع لاختبارات قيادة السيارات “العملي، والنظري”. إعادة الاختبارات ثانيةً في حالة الرسوب، وتكون مدة التدريب 4 ساعات في اليوم. الخضوع للاختبار النهائي الذي تتمكن من خلاله المرأة من الحصول على الرخصة.

قيمة الرسوم المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة للنساء

تتساءل الكثير من النساء السعوديات عن قيمة المالية التي يجب دفعها من أجل استخراج رخصة قيادة، سوف نجيب عن ذلك السؤال بالتفاصيل.

تبلغ قيمة الرسوم التي يجب دفعها لاستخراج رخصة قيادة خصوصية أو عمومية 40 ريال سعودي في السنة وعند موعد تجديد الرخصة.

كم تبلغ قيمة مصاريف مدراس القيادة المعتمدة بالسعودية

من شروط حصول المرأة على رخصة قيادة بالمملكة السعودية تقديم شهادة تفييد بأنها تعلمت القيادة ويجب أن تكون من خلال مدرسة معتمدة، والتي تبلغ مصاريفها 435 ريال للخصوصي ، و560 ريال للعمومي.

افضل مدارس تعليم القيادة للنساء في المملكة

لا يمكن لأي شخص داخل المملكة السعودية الحصول على رخصة قيادة بدون شهادة معتمدة تفيد بأنه حصل على تدريب القيادة وهذه الأمر يشمل كلا من الرجال والنساء، وذلك تبحث الكثير من السيدات السعوديات عن أهم افضل مدارس تعليم القيادة داخل المملكة، وهناك العديد من المدارس الجيدة سوف نذكر بعض أهم أسماء هذه المدارس منها الأتي:

المدرسة السعودية للقيادة

تقدم المدرسة السعودية للقيادة أهم وأفضل برامج تدريب القيادة بالمملكة ولها العديد من الفروع، تقدم 30 ساعة تدريبية للمبتدئين و 12 ساعة تدريبية للمستوى المتوسط، أما المستوى المتقدم يحصل على 6 ساعات تدريبية فقط، وتبلغ رسوم المدرسة السعودية 2400 ريال، حيث تقدم تقسيم الرسوم حسب ما هو موضح بهذا الجدول.