نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكلفة الحج من داخل السعودية 2022 والخطوات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول الفترة الأخيرة الكثير من الأسئلة حول تكلفة الحج من داخل السعودية 2022، وقد شهدت محركات البحث الإلكتروني في هذه الأيام البحث الدائم عن سعر الحج وذلك وفق اقتراب عيد الأضحى المبارك والبدء في موسم الحج لهذا العام، حيث أن ارتفاع الأسعار في العالم كله كان لها دور كبير في تزايد أسعار الحج وقد حرصت السعودية على تقديم أكثر من عرض لكي يتناسب مع جميع الحجاج.

تكلفة الحج من داخل السعودية 2022

صرحت المملكة العربية السعودية عن طرح العديد من الباقات التي تتناسب مع جميع الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، ويمكن حصر تلك الباقات و تكلفة الحج من داخل السعودية 2022 فيما يلي:

باقة ضيافة مميزة مخيمات: يمكن القول أن سعر تلك الباقة قد يبلغ حوالي 14.381 ريال سعودي، وهو السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، وقد يشمل السعر التنقل بين الأماكن المقدسة وكافة التكاليف الأخرى من الخدمات الطبية وما شبة ذلك. باقة ضيافة مخيمات: أما بالنسبة لتلك الباقة فهي تبلغ حوالي 12113 ريال سعودي، وذلك السعر يشمل كافة الخدمات الطبية والتنقل والإقامة. باقة ضيافة مميزة أبراج: بينما تعتبر تلك الباقة هي واحدة من باقات موسم الحج هذا العام 2022 وهي تبلغ حوالي 13560 ريال سعودي شامل الانتقالات وكافة الخدمات.

خطوات التسجيل في موسم الحج 2022

يجدر الإشارة إلى أنه قد تم طرح مجموعة من الخطوات التي تسهل على الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التمكن من ذلك، وتكمن تلك الخطوات فيما يلي: