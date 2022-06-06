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عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية لتأدية أداء فريضة الحج الحجز لعام 2022 لكافة المواطنين والأجانب من جميع الأطياف سواء كانوا مقيمين بالمملكة أو خارجها، ومع العلم قد توقف موسم الحج عامان متتالين بسبب ظهور أزمة كورونا “كوفيد 19” حرصاً على سلامة الحجاج، فقد قامت بفتح خطوط الطيران مجدداً وأستعدادا لاستقبال الحجاج ولكن في شروط وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والحجاج أيضًا عند تئديتهم فريضة الحج.

شروط الألتحاق بالتقديم لقرعة الحج لعام 2022 وكافة الأوراق المطلوبة

كما سهلت السلطات السعودية إجراءات أداء فريضة الحج لعام 2022 من خلال التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، لإتاحة فرصة للحجز الحج لجميع المسلمين حول العالم، ويمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في موسم الحج لعام 2022 التسجيل من خلال بوابة وزارة الحج والعمرة.

سيتم التسجيل في الحج في جمهورية مصر العربية من خلال القرعة المقدمة من خلال وزارة التضامن الأجتماعي، ووزارة الاوقاف، والشؤون الدينية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن الشروط والأسعار التي تتعلق بالحج لهذا العام. يجب أن يكون الأشخاص حصلوا على لقاح كورونا المعتمد من منظمة الصحة العالمية والخضوع لاختبار PCR قبل 72 ساعة من وصولهم إلى المملكة العربية السعودية،

توفر الحكومة المصرية ثلاثة طرق للتقديم على قرعة الحج

طريق قسم الشرطة أو المركز التابع لك عن طريق الاستمارة

عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية والخاص بالحج عبر الدخول على الرابط الخاص بها.

عبر الهاتف (27983000 – 02) عن طريق الخدمة الصوتية المخصصة من وزارة الداخلية للراغبين في التقديم علي الحج.

طريقة التقديم في حج القرعة 2022 بمصر