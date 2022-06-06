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رابط تسجيل حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا 1443 وزارة الحج والعمرة motawif.com.sa

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل حجاج أوروبا وأمريكا واستراليا، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً حالياً، مع إطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية البوابة الإلكترونية لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا، وحددت الوزارة عدة خطوات ليتمكن هؤلاء الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1443، من التسجيل واختيار الباقات المناسبة والحصول على التأشيرة إلكترونياً، ويأتي هذا الأمر ضمن عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها المملكة لمختلف الخدمات، التي تقدمها لمواطنيها والمقيمين بالإضافة للقادمين إليها من مختلف الدول، وتم تطوير البوابة لتكون بمختلف اللغات والتواصل مع خدمات الدعم ومركز التواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، لخدمة مختلف فئات المجتمع أول بأول.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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