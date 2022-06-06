نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد أطلقت الحكومة السعودية هذا التطبيق الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد الذي كان يُبذل في السابق في الذهاب إلى المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة، وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام وحرص المملكة العربية السعودية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبشر تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر، فإلى نص المقال. تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا يُمكن للمواطن السعودي تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين عبر منصة أبشر من خلال عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي: أولاً عليكم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم وكلمة المرور.

بإسم المستخدم وكلمة المرور. ثانياً قم بالبحث عن أيقونة خدماتي ثم اختر منها خدمات عامة.

ثالثاً قم الآن بالنقر على خدمة تعريف رقم الجوال.

رابعاً قم الآن بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال المراد تعريفه.

خامساً سيُرسل لك كود تحقق على الجوال قم بإدخاله. تغيير رقم الجوال في توكلنا بإمكانكم تغيير رقم الجوال من خلال تطبيق توكلنا عبر اتباعكم لعدة خطوات إلكترونية بسيطة فقط قم بإبتاع الخطوات التالية: أولاً عليك تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا الرسمي.

ثانياً ادخل كافة المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال وغيرها.

ثالثاً قم بإدخال كلمة المرور ورمز التحقق.

رابعاً قم بالنثر على أيقونة حسابي ثم خدمة تحديث رقم الجوال.

خامساً ادخل رمز الدولة ورقم الجوال المراد وكود التحقق المرسل إليك.

سادساً قم بالضغط على تحديث رقم الجوال. وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع الهام بالنسبة لآلاف المواطنين السعوديين، ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم، وبإمكانكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن

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