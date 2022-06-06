نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بالتقسيط بدون كفيل ب60 ألف ريال بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرض آهل للمواطن السعودي تحت ضوابط وشروط محددة من البنك فهو من أفضل القروض المتاحة في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية وبلا رسوم إدارية إضافية لذلك فهو كمثل قرض حسن للمجتمع السعودي بدون هامش ربح إضافي على المبلغ التمويلي المسموح بيه بالكامل كما أتاح بنك التنمية الاجتماعية هذا التمويل لخدمة المواطنين السعوديين حيث يسمح لهم التقديم الإلكتروني عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك ويتم الآن التقديم للحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات كما يعطي البنك منتج آهل لجميع موظفي القطاع الحكومي بالمملكة بميزة إضافية بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لذلك يرغب العديد في الحصول عليه ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة بالبنك في السعودية.

الشروط الأساسية للحصول على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

هناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على قرض منتج آهل السعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية لما يوفره من مزايا مختلفة عن باقي الشركات والبنك التمويلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية ولكن يتم توفير قرض آهل بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل والمعلن عنها لدى موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كالتالي بالتفصيل:

يحتاج منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية الآن توفير دخل شهري لا يتعدى أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

للتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل يجب أن لا يزيد عمر المتقدم السعودي الجنسية عن 70 سنه فقط لا غير.

يجب أن يحصل العميل السعودي المتقدم على تمويل مسبق من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو كنف أو الترميم ثم بعدها التقديم على قرض منتج آهل بالمملكة.

كذلك يحتاج البنك من كافة العملاء توفير موافقة الكفيل الغارم عند طلب قرض آهل أما في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي غير مطلوب منه توفير كفيل أو ضامن سعودي.

كافة مميزات الحصول على قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية