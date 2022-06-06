نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 ألف ريال قرض آهل بدون الحاجة إلى كفيل بأقساط ميسرة بدون فوائد وبلا رسوم لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل من أفضل التمويلات المقدمة داخل السعودية عبر بنك التسليف الذي يطلق عليه حاليًا بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بدون دفع أي فوائد مالية وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري الميسر بشرط توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل بالمملكة حيث يمنح قرض منتج آهل لجميع العملاء السعوديين بشرط أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم من بنك التنمية الاجتماعية قبل التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل مع أثبات سداد جميع الأقساط المستحقة عليه من البنك ويرغب العديد من العملاء السعوديين التقديم على منتج آهل للحصول على تمويل بدون فوائد وبلا رسوم بأقساط ميسرة شهرية لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة حتى مبلغ تمويل 60 ألف ريال سعودي داخل أراضي السعودية.

أهم شروط التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل في السعودية

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يوفر قرض منتج آهل السعودي بشروط وضوابط ميسرة لجميع المواطنين السعوديين بمميزات عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على قرض بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18,000 ريال سعودي حتى 60,000 ريال سعودي وإليكم الآن كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب قرض آهل السعودي بالمملكة من خلال موقع البنك كالتالي:

يشترط قرض آهل الحصول على تمويل إجتماعي من بنك التسليف والادخار السعودي قبل التقديم الإلكتروني على القرض.

يجب توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي من جميع العملاء السعوديين وفقاً لنموذج 105 المعلن في موقع البنك ماعدا موظفي القطاع الحكومي بالمملكة غير مطلوب منهم توفير ضامن سعودي أو كفيل غارم.

لابد من توفير إيضًا الراتب الشهري المطلوب حيث يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن مبلغ 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

العمر المناسب للتقديم على منتج آهل يجب أن لا يزيد عن 70 عام فقط لا غير بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

مميزات برنامج قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

برنامج قرض آهل السعودي بالمملكة يمتاز بأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يتراوح من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية لذلك سوف نشرح للجميع كافة وأهم المميزات التمويلية المتاحة لدى منتج آهل المقدم عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الحالية كالتالي: