نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي جدولي 1443 لمعرفة جدول الحصص اليومية للطالب والمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي جدولي 1443 ، استطاعت منصة مدرستي أن تجذب اهتمام الجميع من كل أنحاء العالم، بسبب تميزها في قدرتها على مواصلة المسيرة التعليمية، بعد تفشي جائحة كورونا، ولذلك قامت منظمة اليونسكو لاختيارها ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على الصعيد تقنين التعليم الالكتروني، بعد كوريا الجنوبية، الصين، فنلندا، كما أنه تم الاعتماد الإطار التقويمي الذي تم إعداده من قبل المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

لذلك تتصدر منصة مدرستي كل محركات البحث من الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، أولياء الأمور، وبالطبع المعلمين، حيث يحرصون دومًا بالسؤال عن معرفة كل الطرق لاستخدام المنصة، ومن بين الأمور التي يبحثون عنها هي رابط منصة مدرستي جدولي 1443، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

رابط منصة مدرستي جدولي 1443

من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها منصة مدرستي، هي خدمة الحصول على الجدول التعليمي، حيث يستطيع الطالب من خلال تلك الخدمة معرفة موعد الحصص اليومية، والدروس التي سيتم تلقيها خلال اليوم الدراسي.

حيث يستطيع الطالب التعرف على الكتب المطلوب تحضيرها، وتحميل الجداول، ومن أجل الدخول على الجدول الدراسي من خلال منصة مدرستي ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم الضغط على تسجيل الدخول وفي تلك الخطوة سيتوجب تحديد اختيار إما تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للأطفال روضتي، إما تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

إضافة البريد الإلكتروني لحساب مايكروسوفت ثم الضغط على التالي.

ثم كتابة كلمة المرور في الحقول الفارغة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك ستظهر الصفحة الرئيسية، التي ستشمل على القائمة الجانبية يتم اختيار خدمة (جدولي).

على الفور سيتم عرض الجداول الدراسية، ومن خلال تلك الخطوة سيتم معرفة الحصص الدراسية التي سيتم تلقيها خلال اليوم.

وفي حالة الرغبة لمعرفة جدول الحصص للأسبوع القادم، سيتم اتباع نفس الخطوات السابقة.

ثم اختيار السهم الذي يشير للجهة اليسرى بالضغط عليه، وبعد ذلك سيتم الضغط على جدول الحصص الخاصة بالأسبوع القادم.

رابط منصة مدرستي جدولي اليومي للمعلم

كما أتاحت المنصة للطالب إمكانية معرفة جدول الحصص اليومية، أيضًا أتاحت ذلك الأمر لمعرفة الحصص حتى يتم تحضيرها قبل انطلاقها، والتي ستتم عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي ثم إتباع هذه الخطوات:-