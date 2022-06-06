نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بضغطة زر” الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب صفحة الاستفسارات hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الصفحة الأخيرة التي يتاح فيها عمل ذلك في موقع وزارة الموارد البشرية، حيث سنتابع معكم في هذا المقال كيفية عمل ذلك بكل سهولة ويسر، وخاصة بعد أن أصبحت الطريقة الأولى التي كانت برقم الهوية فقط لا تعمل، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية متابعة حالة طلبكم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكيف تستفيدون بدعم في حالة اذا لم تكونوا مقدمين بالأساس على المساعدة المقطوعة، فتابع معنا عزيزنا القارئ بعناية.

وزارة الموارد البشرية

وتشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن العديد من البرامج، والتي من أهمها برامج الضمان الاجتماعي، والتي تشمل برنامج الضمان الاجتماعي المطور والتأهيل الشامل، وكانت تشمل المساعدة المقطوعة قبل أن يتم إغلاق التسجيل عليها.

المساعدة المقطوعة تقديم

وكانت تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم على المساعدة المقطوعة منذ سنوات حتى تم إغلاقها منذ فترة، حيث كان التقديم عليها يتاح بشكل إلكتروني أو عن طريق التسجيل في أحد مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي حالة اذا كنت مقدم فيمكنك متابعة حالة طلبك دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان عبر الطريقة التي سنشرحها لك، أما اذا لم تكن مقدم وتريد الحصول على دعم مالي طارئ، فقد شرحنا كيفية طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين 1443.

ما هي مبالغ المساعدة المقطوعة

وأما بالنسبة لمبالغ المساعدة المقطوعة فإنها تختلف من شخص إلى آخر حسب حالته وحسب عدد أفراد الأسرة، وكما جاء في أحد الجداول المعلن عنها فإنها كالآتي:

يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة و أولوية الإستحقاق — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) يتم صرف المساعدة المقطوعة وفق الضوابط الجديدة و أولوية الإستحقاق — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 16, 2017

تبدأ من 10400 ريال سعودي.

قد تصل بحد اقصى إلى 30 ألف ريال سعودي.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

وأما بالنسبة للموعد، فقد تكرر هذا السؤال بشكل كبير في تعليقاتكم على موقع ثقفني، كما وقد تكرر هذا السؤال أيضا في حساب الوزارة عبر موقع تويتر.

وقد ذكرت الوزارة أنه لا يوجد موعد محدد لصرفها، فقد يختلف موعد الشخص حسب القبول من شخص إلى آخر حسب أولوية الاستحقاق.

ونتمنى جميعا أن تقوم الوزارة بإعادة التسجيل على المساعدة مرة أخرى، وأن تقوم بالرد على طلبات الأشخاص الذين قدموا عليها من فترة طويلة جدا وما يزالون ينتظرون الرد، وننصح المتابعين بالتسجيل في الضمان المطور إذا لم تكونوا مسجلين ولم يتم الرد على طلبهم منذ فترة طويلة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443

ويمكنكم متابعة حالة طلبكم في المساعدة بشرط أن تمتلكوا رقم الطلب، حيث إن الطريقة الخاصة برقم الهوية فقط تم إغلاقها، ولا يتبقى سوى تلك الطريقة وأن تتواصلوا على رقم الوزارة 19911، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة الاستعلام عن حالة طلب في موقع الوزارة عبر هذا الرابط hrsd.gov.sa.

أدخل رقم الهوية ورقم الطلب في الخانات المخصصة.

ثم أدخل الرمز الظاهر أمامك بالشاشة.

بعدها اضغط على زر العرض لتظهر لك حالة طلبك (مقبول، غير مقبول، قيد المراجعة).

ونتمنى أن تعود المساعدة المقطوعة مرة أخرى ويتم فتح التسجيل عليها، وخاصة أن هناك الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة يحتاجونها، وفي حال صدر أي قرار رسمي بخصوصها فسوف نعلمكم هنا في موقعكم ثقفني، فتابعوا معنا في أخبار السعودية.

هذا كان مقالنا عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، حيث تعرفنا معكم في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص عودة المساعدة المقطوعة مرة أخرى ومتى يعود التسجيل بها، وكما وتعرفنا معكم كيف تتابعون حالة طلبكم، وهذا في حالة اذا كنتم مقدمين قبل أن يتم إغلاقها بشكل نهائي في الأشهر الماضية، وفي حالة واجهتم أي اسئلة فلا تترددوا في تركها في التعليقات.

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