طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة من منا لا يعشق البسبوسة الحلوى الشرقية التي تذوب في الفم بطعمها اللذيذ تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يتميز بتحضيرها بلدان كثيرة عربية والتي جعلت أن يكون لها عدة طرق في تحضيرها والتي تعطيها في كل طريقة طعم مختلف وهي محببة لدى الجميع الكبار والصغار واليوم سوف نقدم لكم أشهى وأسهل وصفة لعمل البسبوسة بالمكسرات. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المكونات 2 كوب كبير من دقيق سميد البسبوسة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

نصف كوب من المكسرات لوز أو بندق. مكونات شربات البسبوسة كوب ونصف كبير من السكر الأبيض.

كوب كبير من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه دقيق السميد والسكر الأبيض.

ثم نضيف إليهم الحليب البودر والبيكنج بودر وجوز الهند ثم نقوم بتقليبهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة السمنة والزيت ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة شبه رملية.

بعد ذلك نقوم بإضافة عسل النحل الأبيض في كوب الحليب الدافئ.

نقوم بتقليب العسل في الحليب حتى يذوب العسل ثم نضيفهم على خليط السميد بالتدريج مع مزج المكونات جيدا.

نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم ونقوم بدهنها بالسمن جيدا.

ثم نضيف خليط البسبوسة في الصينية ونضع فيها المكسرات لوز أو بندق.

نقوم بإدخال صينية البسبوسة في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك صينية البسبوسة في الفرن لمدة نصف ساعة على الرف الأوسط.

ثم نقوم بإشعال الشواية لمدة خمس دقائق حتى يحمر وجه البسبوسة.

في إناء عميق نقوم بتحضير شربات البسبوسة ونضيف فيه السكر والماء والسمنة والليمون.

ونقوم بتقليبهم جيدا ونرفع الإناء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.

نقوم برفع الشربات من النار ثم نقوم بسكبه على البسبوسة الساخنة.

نقوم بتغطية البسبوسة ونتركها لتبرد وحتى تتشرب الشربات جيدا ثم تقطع وتقدم.

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