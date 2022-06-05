بدون ضمانات وخلال 3 ساعات أستلم تمويلك نقدى وبالتقسيط علي 5 سنوات

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عمر شويل - جدة بدون ضمانات وخلال 3 أشهر أستلم تمويلك نقدى ، تمويل شخصي سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة يلبي جميع احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا العرض التمويلي للعميل بالمملكة السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

بدون ضمانات وخلال 3 ساعات أستلم تمويلك نقدى بأسهل الشروط

تمويل سريع ونقدى بدون ضمانات ولا كفالات يمكن الاستفادة منه بأقل راتب وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي يوفرها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يتيح بنك ساب للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات الأخرى التي يوفرها بنك ساب للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي لقطاع الأفراد.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من بنك ساب

قام بنك ساب بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب يقدم للعملاء مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. هذا المنتج التمويلي لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات ، وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب. يوفر بنك ساب للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج في سداد المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية. يمكن للعميل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى. يتيح بنك ساب للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات حتي 5 سنوات. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على تمويل إضافي وذلك في حالة سداد 20% من التمويل القائم لدى بنك ساب.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب

يمكن للعميل الذي يرغب في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب التقديم على الطلب عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع بنك ساب المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما وفر البنك للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي عن طريق الاتصال على الرقم الخاص ببنك ساب وهو 8001248888 ، والاستفسار عن كافة الشروط والمتطلبات الأساسية لاستكمال طلب قرض بنك ساب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية بدون ضمانات ولا كفالات.