نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات مستحقة للعامل في السعودية توضحها وزارة التنمية والموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازات مستحقة للعامل التي اقرها قانون العمل السعودي بعد أن تم تطويره في الآونة الأخيرة، وهذه الإجازات التي يحصل عليها العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة هي أبسط الحقوق التي ضمنتها وزارة التنمية والموارد البشرية لهؤلاء العاملين، وذلك بخلاف الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، حيث تتضمن هذه الإجازات الإجازة المرضية قانون العمل السعودي وإجازات الزواج واجازات استقبال المولود، وهي مختلفة ومتنوعة سواء للرجال أو النساء، ويجب على كل عامل من العاملين لدى المؤسسات المختلفة الإلمام التام بهذه الإجازات، حتى يتمتع بها كحق من حقوقه وأن يستخدمها في الوقت المناسب لها، ومع ذلك يجب ألا يسيء استخدام هذا الحق في دون ما وضع له، لذا هيا بنا نتعرف على أهم الإجازات المستحقة للعامل.

إجازات مستحقة للعامل في السعودية

كما أوضح قانون العمل السعودي عن شروط مدة الإجازات عند حدوث حالة وفاة عند الموظف، كما حددت وزارة التنمية والموارد البشرية إجازات مستحقة للعامل في السعودية التي يسمح للعامل الحصول عليها، وهي:

الإجازات السنوية

تصل مدة هذه الإجازة إلى 21 يوم للذين تقل خدمتهم عن 5 سنوات، وشهر لمن تجاوز مدة خدمتهم 5 سنوات.

إجازات الأعياد

تحتفل المملكة بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى والعيد الوطني، ويحصل العامل على إجازة رسمية خلال هذه الأيام، كما يتم تعويضه بيوم آخر إذا وافق هذا اليوم عطلة أسبوعية.

إجازة وفاة

يحق للعامل الحصول على إجازة وفاة لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه.

إجازة الزواج أو استقبال مولود

في حالة إقبال العامل على الزواج يحصل على إجازة لمدة 5 أيام بأجر كامل، وكذلك الحال عندما يرزق بمولود فإنه يحصل على إجازة مدتها 3 أيام.

إجازة أداء فريضة الحج

يحق لمن تجاوز مدة خدمتهم عامين، الحصول على إجازة أداء فريضة الحج لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوم.

الإجازة المرضية

المرض من الظروف السيئة التي تصيب المرء رغما عنه، ومن أقل الحقوق التي يجب أن يحصل عليها هو إجازة مرضية وتبلغ مدتها 4 شهور، وقد تصل في بعض الأوقات إلى 180 يوم في حالة النساء الحوامل.

ما هي مدة الإجازة السنوية المستحقة للعمال

وفقا لقانون العمل السعودي، يستحق العامل 21 يوم عن كل عام قضاها في المؤسسة، وقد تصل في بعض الأوقات إلى شهر، وتكون مدفوعة الأجر.