نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية تعلن عن توافر 15 وظيفة الآن والتقديم مفتوح لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الآن الهيئة الملكية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد ( 15 وظيفة ) مختلفة. وذلك لحملة الكفاءات المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وذلك من خلال التأهل والإحلال للعمل بشركات القطاع الخاص المختلفة التابعة للهيئة في المدن المختلفة بالمملكة. وذلك وفقا لشروط ومواصفات محددة تعلن عنها الهيئة الآن للمتقدمين. وقد أعلنت الهيئة الملكية الآن عن توافر وظائف بمسميات مختلفة للمتقدمين للوظائف للمؤهلات والكفاءات العليا. والوظائف المتوفرة الآن للرجال فقط. وهي وظائف إدارية ووظائف هندسية متوافرة بالمدن المختلفة الآن بالمملكة العربية السعودية والوظائف المتاحة كالتالي.

وظائف الهيئة الملكية للرجال 1443 المملكة العربية السعودية

أعلنت الآن الهيئة الملكية عن توافر 15 وظيفة مختلفة للمؤهلات العليا والكفاءات والوظائف المتاحة كالتالي:

ثلاث وظائف مشغل معدات : حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما أعلى . ولديه خبره عام على الأقل

وظيفتان مشغل معدات ثقيله : يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما أعلى. ولديه خبرة خمس سنوات في المجال، وحاصل على رخصة قيادة سعودية سارية المفعول لقيادة المعدات الثقيلة.

وظيفة حرفي ورش: يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما فوق، ولدية خبرة عام على الأقل. وخبرة كعامل تغيير إطارات أو زيوت أو مساعد ميكانيكي.

كهربائي: ويكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل ولديه خبرة عامان في مجال الكهرباء المنخفضة.

وظيفة مدير مشروع ويكون حاصل على شهادة الهندسة المدنية ولديه خبرة 6 سنوات على الأقل في إدارة المشروعات وصيانة الطرق ويجيد اللغة العربية والإنجليزية

مهندس طرق ويكون حاصل على بكالريوس الهندسة المدنية ولديه خبرة 5 سنوات على الأقل في صيانة الطرق ويجيد اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

وظيفة فني هاتف ويكون حاصل على دبلوم في مجال هندسة الاتصالات ولدية ثلاث سنوات خبرة على الأقل في مجال العمل.

مفتش ميداني حاصل على بكالريوس الهندسة المدنية ولديه خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال العمل.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية 1443

يمكن التقديم الآن على وظائف الهيئة الملكية السعودية 1443 بداية من اليوم الأحد 5/6/2022 الموافق 6/11/1443 هجريا. وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع التأهيل والإحلال . وسيتم غلق التقديم الإلكتروني فور الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الهيئة الملكية .