نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي بالسعودية 2023/2022 عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم للصف الأول الابتدائي بالسعودية من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة، فقد قامت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم داخل المملكة بالإعلان عن بدء التقديم للمستوى الأول الابتدائي من يوم السبت المقبل حتى نهاية يونيو الحالي، وسيكون التسجيل إلكترونيا لضمان الأمن والأمان للجميع من العدوى بفيروس كورونا، فيجب على أولياء الأمور لمن لديهم الرغبة في التسجيل لأبنائهم هذا العام بسرعة الالتحاق والتسجيل، وذلك لأن المقاعد محدود هذه السنة، وسنعرض لكم كل التفاصيل عن كيفية التقديم.

التقديم للصف الأول الابتدائي بالسعودية

تعمل الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم جاهدة على تسهيل طريقة التسجيل للطلاب على الآباء، لذلك وفرت الوزارة موقع إلكتروني للتسجيل وهذا يساعد الآباء على التقديم لأبنائهم دون التوجه إلى مقر المدرسة أو المديريات الخاصة بالتعليم، وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل لأبنائه إلكترونيا في الفترة المحددة، يمكن التوجه إلى وحدة المعلومات في المدرسة من أجل مساعدته في التسجيل، حيث أعلنت الوزارة أن موعد إغلاق التسجيل للدفعة الجديدة لطلاب المستوى الأول الابتدائي سيكون يوم 30 يونيو لتصل المدة لشهر كامل وهذه المدة كافية حتى يستطيع الأطفال التقديم.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالسعودية

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في الطالب، حتى يستطيع التسجيل وهي:

أن يكون سن الطفل من 6 حتى 9 سنوات. إذا كان عمر الطفل أقل من 6 سنوات يشترط ألا يقل عن 90 يوم. تقديم شهادة الروضة التي تثبت أن الطفل أكمل عامين فيها. إحضار الوثائق التي تفيد أن الطفل يجيد المهارات النمائية. إذا كان الطفل من ضمن السعوديين القادمين من الخارج، لا بد من تقديم استمارة تثبت المهارات النمائية بشرط أن تكون معتمدة من السفارة أو تكون الوثيقة من الملحق الثقافي.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

يستطيع ولي الأمر التسجيل لأبنائه في المستوى الأول الابتدائي بتنفيذ الخطوات الآتية:

ادخل عبر الموقع الإلكتروني نظام نور

اختر التقديم بالمدارس.

انقر على خانة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الخاصة بالطفل في المكان المعد لها.

أرفق كل الأوراق والمستندات اللازمة.

اضغط على موافقة بعد قراءة الشروط.

انقر على حفظ.

وفي ختام التقديم للصف الأول الابتدائي بالسعودية، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند التقديم لطلاب المستوى الأول الابتدائي ومنها شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، والكارت العائلي، وشهادة التطعيم، وإقامة كل من الطفل وولي الأمر إذا كانوا غير سعوديين.