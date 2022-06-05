نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع صرف الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يقوم بإيداع الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن بالمملكة الخاصة بشهر يونيو الجاري 2022م وهذا لجميع المواطنين السعوديين المكتملة طلباتهم، علي أن يكون الصرف يوم الخميس القادم الموافق 9 يونيو الجاري لأن يوم 10 يوافق إجازة رسمية بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يأكد بشأن التأكد من حالة الدفعة، حيث أن تغريدة من خلال حساب المواطن خدمة المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا يمكن التأكد من حالة الدفعة عن طريق الخطوات الآتية:

يجب على المستفيد تسجيل الدخول. ثم بعد ذلك الدخول على الدفعات المالية . يجب بعد ذلك بيان حالة الدفعة.

تفاصيل دفعة أبريل الماضي 2022م:

حساب المواطن بالمملكة يوضح في الفترة الأخيرة عن تفاصيل الدفعة الخاصة بشهر أبريل الماضي 2022م وهذا للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ولذلك في هذه الدفعة تم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم، وأضاف إلى ذلك أن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 10.3 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن.

وقد تجد الإشارة إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 25 مليون ريال سعودي مخصص، وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقة أكثر من حوالي 116 مليار ريال سعودي منها حوالي مليار ريال سعودي وهذا تعويضات عن دفعات الماضية.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

حساب المواطن يوضح أن 76% من المواطنين السعوديين المستفيدين المسجلين الذين تحصلوا على الدعم المادي لدفعه أبريل الماضي 2022م حيث أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1065 ريال سعودي، وأضاف إلى ذلك أن عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% حيث أن بلغ عدد التابعين حوالي 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم، بالإضافة إلى ذلك أن عدد التابعين المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد وتابع، حيث أن يكون مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين المكتملة طلباتهم بالمملكة.

نسبة أرباب الأسر السعودية :

حساب المواطن يوضح على أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة بلغت نسبتهم حوالي 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر بلغ نسبتهم 8% حيث أن بلغت نسبة الإناث المستقلات حوالي 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% وأضاف إلى ذلك أن 83% من إجمالي المستفيدين المستقلين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن.