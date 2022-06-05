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عمر شويل - جدة ما مقدار غرامة عدم تجديد الاقامة في المملكة 1443؟ يهتم الكثير من الوافدين بكافة الأمور المتعلقة بتجديد تصريح الإقامة في المملكة ويريدون المساهمة في الحياة الطبيعية للإنسان وتجنب دفع غرامة إذا لم يتم تجديد تصريح الإقامة، والتنقل بحرية داخل البلد، أي أراضي المملكة، فما هي مخالفة عدم تجديد تصريح الإقامة، هذا ما سوف نتعرف عليه خلال مقال اليوم، فتابعونا.

كم تبلغ غرامة عدم تجديد الاقامة

ما هي عقوبة عدم تجديد تصريح الإقامة الخاص بي؟ إذا لم تقم بتجديد تصريح إقامتك في المملكة، فسيتم تغريم للموظفين والعاملين والمؤسسات، وما إلى ذلك، لكن مبلغ الغرامة سيختلف حسب مقدار التأخير:

في حالة حدوث التأخير لأول مرة بسبب عدم تجديد تصريح الإقامة في الموعد المحدد، سيتم دفع غرامة تصل إلى 500 ريال سعودي.

وفي حالة التأخير الثاني يتم دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

في حالة تأخر الدفعة الثالثة، سيتم دفع 1000 ريال وقد يتم ترحيلك وترحيلك.

شروط تجديد الإقامة 1443

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المملكة ولكن الشرط الأساسي في المملكة، ما يلي:

يجب أن يكون لديه جواز سفر وتأمين صحي ساري المفعول.

إذا كان هناك غرامة، يجب عليك دفعها وعليك دفع جميع الرسوم.

ضرورة الابتعاد عن تقارير التغيب.

كيفية دفع غرامة التأخير في تجديد تصريح الإقامة

إذا تأخر المقيم في تجديد تصريح الإقامة خلال الفترة المحددة للتجديد، فسيتم تغريمه من قبل السلطة المختصة، وإذا تأخر الدفع، سيتم فرض غرامة إذا تأخر تجديد تصريح الإقامة، رسوم تجديد تصريح الإقامة يتم دفع تصاريح الإقامة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

“من هنا” استخدم هذا الرابط لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل اسمك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي لمقيمك.

أدخل الرمز المعروض وانقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

انقر فوق الزر Electronic Services وحدد خيار Passport.

اضغط على “تجديد تصريح الإقامة الإلكتروني”.

اضغط على “عمولة الدفع من خدمة سداد”.

سيرى المستخدم بعد ذلك الغرامة الواجب دفعها.

ثم أدخل المبلغ الذي تريد سداد الدين، ثم أدخل كلمة المرور.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقال اليوم وقد تناولنا فيه ما مقدار غرامة عدم تجديد الاقامة في المملكة 1443؟وغيرها من المعلومات بما فيها كيفية دفع الغرامة.